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Görsellerinden Amerika Eyaletlerini Tanıyabilecek misin?

etiket Görsellerinden Amerika Eyaletlerini Tanıyabilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:16

Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar hakimsin? Bakalım sadece fotoğraflarından hangi eyalet olduğunu bulabilecek misin? Kendine güvenenler, hadi teste!

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1. Biraz kolaydan başlayalım... Burası hangi eyalet?

1. Biraz kolaydan başlayalım... Burası hangi eyalet?

2. Peki plajları ve dağları ile ünlü olan bu eyalet hangisi?

2. Peki plajları ve dağları ile ünlü olan bu eyalet hangisi?

3. Burası kanyon ve milli parkları ile ünlü bir eyalet. Peki hangisi?

3. Burası kanyon ve milli parkları ile ünlü bir eyalet. Peki hangisi?

4. Bu fotoğraftan hemen tahmin edersin ama yine de soralım, hangi eyalet burası?

4. Bu fotoğraftan hemen tahmin edersin ama yine de soralım, hangi eyalet burası?

5. Peki burası nerede?

5. Peki burası nerede?
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6. Kuzey tarafında yer alan bu eyalet neresi peki?

6. Kuzey tarafında yer alan bu eyalet neresi peki?

7. Bu biraz zorlayabilir... Bu eyalet neresi?

7. Bu biraz zorlayabilir... Bu eyalet neresi?

8. Son olarak burası hangi eyalet?

8. Son olarak burası hangi eyalet?

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Begüm
Begüm
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