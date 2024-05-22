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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.05.2024 - 12:52 Son Güncelleme: 22.05.2024 - 13:17

'Hayatta neler gördüm, daha da şaşırmam' diyorsanız çok büyük konuşuyorsunuz çünkü daha bunlardan haberiniz yok!

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1. Nefes alsın yeterden sonra gelinen nokta bu mu acaba?

1. Nefes alsın yeterden sonra gelinen nokta bu mu acaba?

2. Bitmedi şu gerdek çarşafı merakınız.

2. Bitmedi şu gerdek çarşafı merakınız.

3. Geçen gün soruyordunuz Pakistan'a gidince nereleri gezelim diye, alın işte cevap!

3. Geçen gün soruyordunuz Pakistan'a gidince nereleri gezelim diye, alın işte cevap!

4. Canına değsin dedem...

4. Canına değsin dedem...

5. Bunlar nasıl kafalar hiç anlamıyorum.

5. Bunlar nasıl kafalar hiç anlamıyorum.
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6. Takıp çıkarmalıymış, yorum sizin.

6. Takıp çıkarmalıymış, yorum sizin.

7. Kimsenin evine yemeğe gitmeyin, benden söylemesi!

7. Kimsenin evine yemeğe gitmeyin, benden söylemesi!

8. Kasaya 25 kuruş verince gelen poşet...

8. Kasaya 25 kuruş verince gelen poşet...

9. Kütahya şu an bu ortamda ne aradığını sorguluyor...

9. Kütahya şu an bu ortamda ne aradığını sorguluyor...

10. Yazık ya nasıl kandırıyorlar insanları...

10. Yazık ya nasıl kandırıyorlar insanları...

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