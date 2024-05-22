Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
'Hayatta neler gördüm, daha da şaşırmam' diyorsanız çok büyük konuşuyorsunuz çünkü daha bunlardan haberiniz yok!
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1. Nefes alsın yeterden sonra gelinen nokta bu mu acaba?
2. Bitmedi şu gerdek çarşafı merakınız.
3. Geçen gün soruyordunuz Pakistan'a gidince nereleri gezelim diye, alın işte cevap!
4. Canına değsin dedem...
5. Bunlar nasıl kafalar hiç anlamıyorum.
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6. Takıp çıkarmalıymış, yorum sizin.
7. Kimsenin evine yemeğe gitmeyin, benden söylemesi!
8. Kasaya 25 kuruş verince gelen poşet...
9. Kütahya şu an bu ortamda ne aradığını sorguluyor...
10. Yazık ya nasıl kandırıyorlar insanları...
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