Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girerek Para Kazanan İnsanların Hayatı Sizi Çok Şaşırtacak
Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girerek Para Kazanan İnsanların Hayatı Sizi Çok Şaşırtacak
Ünlü gezgin Fatih Koparan yine ilginç bir belgesel bölümüyle karşımızda. Kolombiya'daki bir sokağa giden gezgin, webcam karşısında cinsel ilişkiye girerek para kazanan kişilerle konuştu.
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Ünlü gezgin Fatih Koparan, bu kez de Kolombiya'daki ilginç bir yeri ziyaret etti. Medellin'de bulunan bir sokak, diğerlerinden oldukça farklı.
Bu sokakta web cam karşısında soyunup ilişkiye girerek para kazanan birçok insan ve onların ofisi var.
Ofis diyoruz çünkü onlar bu olayı gerçekten profesyonel bir hale getirmiş durumda. Sokak, cinselliğin silikon vadisi gibi bir şey neredeyse.
Violetta, Vanessa, Michael'dan oluşan bu ekip, kullanıcıların bir web sitesine ödeme yapmasının ardından direktiflerle kamera karşısına geçiyor.
Her talebin jeton değeri ise farklı...
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Yayın esnasında gelen bildirimleri ise büyük bir ekrandan okuduklarını söyüyorlar.
Çalışanların hepsi önceden bu işe kolay para gözüyle bakıp hafife almış ve çalışmaya başlamış. Ancak şu an birçoğu yorgun, bitmiş ve ruhen tükenmiş durumda.
Kolombiya'da webcam karşısında soyunup birileriyle cinsel ilişkiye girmek ise oldukça yaygın bir meslekmiş.
Bu arada kullanıcıların, kızlardan her zaman normal istekleri de olmuyormuş. Örneğin bir adam, çalışan kızlardan birinden çıplak bir halde kameraya yaklaşıp gaz çıkartmasını istemiş. Dünya gerçekten tuhaf bir yer...
Bölümün tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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