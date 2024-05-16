Dikiz Aynasına Cinsel Oyuncak Takan İstanbullu Taksici Milletin Diline Çok Fena Düştü
Dikiz Aynasına Cinsel Oyuncak Takan İstanbullu Taksici Milletin Diline Çok Fena Düştü
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Taksicilerin dikiz aynasına çeşitli objeler asmasına herhalde alıştık çünkü arabası olan çoğu kişi bunu yapıyor. Mesela dikiz aynasına CD asılması ilk olarak bir taksici abimizin aklına gelmiş bir fikirdi.
Daha sonra olaylar çeşitlendi tabii. Takside süs biberi yetiştiren bile var artık.
Ama hiç tahmin etmeyeceğimiz şeyler de çıkmıyor değil. Tıpkı bu kadının başına gelen gibi. Paylaşım notu şöyle 👇
Fotoğrafa dikkatlice bakın, bir şey göremediyseniz hemen konuyu anlatacağız 👇
Taksici abimizin dikiz aynasına astığı şey "anal plug" adı verilen bir cinsel oyuncak. Adından da anlaşılacağı gibi çiftlerin ilişki sırasında anal olarak uyguladığı bir fantezi aparatı.
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Oyuncakla ilgili muhtemelen hiçbir bilgisi olmayan taksicimiz sosyal medyanın diline düşmekten tabii ki kurtulamadı 👇
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