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Google Puanı Nasıl Yükseltilir? Google İşletme Puanını Artırmanın Yolları

Google Puanı Nasıl Yükseltilir? Google İşletme Puanını Artırmanın Yolları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:52
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Google Haritalar'da bir işletmeye bakan kişinin gözü ister istemez yıldızlara gidiyor. Yüksek puan güven verirken, düşük puan müşteriyi başka işletmeye yönlendirebiliyor. Üstelik Google'a göre müşteri yorumlarına yanıt vermek ve daha fazla olumlu yorum almak, işletmenin yerel aramalarda daha belirgin görünmesine de yardımcı oluyor.

Peki Google puanı nasıl yükseltilir? Puan nasıl hesaplanır, yorum linki nasıl alınır, kötü yorumlar silinebilir mi ve nelere dikkat etmek gerekir? İşte Google işletme puanını artırmanın doğru yolları...

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Google İşletme Puanı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Google İşletme Puanı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Google işletme puanı, müşterilerin bir işletmeye 1 ile 5 yıldız arasında verdiği puanların ortalamasıdır. Puan, Google'da yayınlanan tüm puanlar üzerinden hesaplanır; yani işletme sahibi puanı doğrudan değiştiremez. Ortalamayı yükseltmenin tek yolu, yeni ve olumlu yorumlar almaktır.

Google Puanı Ne Kadar Sürede Güncellenir?

Yeni bir yorum eklendikten sonra puanın güncellenmesi iki haftayı bulabilir. Bu yüzden değişiklik hemen görünmeyebilir. Müşterilerin yüklediği fotoğraflar ise puanı etkilemez; ortalamayı yalnızca yıldız puanları belirler.

Google Puanı Nasıl Yükseltilir?

Google Puanı Nasıl Yükseltilir?

Google puanını yükseltmenin yolu, daha fazla memnun müşteriyi yorum yazmaya yönlendirmek ve gelen yorumları doğru yönetmektir. Adımlar şöyle:

  • İşletme Profilinizi doğrulayın ve bilgilerinizi eksiksiz doldurun.

  • Memnun müşterilerinize yorum linki veya QR kod paylaşın.

  • Gelen tüm yorumlara, olumlu da olumsuz da, düzenli olarak yanıt verin.

  • Politikaya aykırı yorumları Google'a bildirin.

  • Fotoğraf ve video ekleyerek profilinizi güncel tutun.

Google, daha iyi sıralama için ödeme yapmanın ya da özel bir istekte bulunmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Puan, gerçek müşteri deneyiminin sonucu olarak oluşuyor.

Google Yorum Linki ve QR Kodu Nasıl Oluşturulur?

Google Yorum Linki ve QR Kodu Nasıl Oluşturulur?

Müşterilerin yorum yazmasını kolaylaştırmak için Google'ın yorum linkini veya QR kodunu kullanabilirsiniz. Müşterinin yorum yazabilmesi için bir Google hesabı olması gerekir.

Yorum Linki Nasıl Alınır?

  • Bilgisayarınızdan business.google.com adresinden İşletme Profilinize girin.

  • 'Yorumları oku' bölümünde paylaş simgesini seçin.

  • Kopyala simgesiyle yorum bağlantısını kopyalayın.

Google Yorum QR Kodu Nasıl Alınır?

QR kod yalnızca bilgisayardan oluşturulabiliyor. Aynı ekrandaki QR koda sağ tıklayıp 'Resmi farklı kaydet' seçeneğiyle kodu indirebilirsiniz.

Google Yorumlarına Nasıl Yanıt Verilir?

Google Yorumlarına Nasıl Yanıt Verilir?

Yoruma yanıt vermek hem müşteriye değer verdiğinizi gösterir hem de profilinizin güvenilirliğini artırır. Yanıt verebilmek için işletmenizin doğrulanmış olması gerekiyor.

Google Yoruma Yanıt Verme Adımları

  • İşletme Profilinizi açın.

  • 'Yorumları oku' bölümünü seçin.

  • Yanıtlamak istediğiniz yorumda 'Yanıtla'yı seçin.

  • Yanıtınızı yazıp gönderin.

Yanıtlar Google tarafından içerik politikalarına uygunluk açısından incelenir. İnceleme genellikle yaklaşık 10 dakika sürer, bazı durumlarda daha uzun sürebilir. Yanıt, kişisel adınızla değil işletme adıyla yayınlanır ve yorumu yazan müşteriye bildirim gider. Müşteri yorumunu düzenlerse yorumun tarihi güncellenir.

Google'daki Kötü Yorumlar Nasıl Silinir?

Google'daki Kötü Yorumlar Nasıl Silinir?

İşletme sahibi, olumsuz bir yorumu kendisi silemez. Yapabileceği tek şey, yorumun Google'ın politikalarını ihlal ettiğini düşünüyorsa bildirimde bulunmaktır. Yalnızca politika ihlali bulunan yorumlar kaldırılır; sadece beğenmediğiniz ya da katılmadığınız yorumlar kaldırılmaz.

Google Yorumu Nasıl Bildirilir?

  • İşletme Profilinizi açın ve 'Yorumları oku' bölümüne girin.

  • Yorumun yanındaki bildir simgesini seçin.

  • Spam, küfür gibi uygun nedeni seçip gönderin.

Bildirilen yorumlar genellikle birkaç gün içinde değerlendirilir. Durumu Yorum Yönetim Aracı'ndan takip edebilirsiniz. Yorumda ihlal bulunmadığına karar verilirse tek seferlik itiraz hakkınız var; aynı anda en fazla 10 yoruma itiraz edilebiliyor.

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Google İşletme Profili Nasıl Optimize Edilir?

Google İşletme Profili Nasıl Optimize Edilir?

Google'a göre yerel arama sonuçları alaka düzeyi, mesafe ve belirginlik faktörlerine göre belirleniyor. Profilinizin eksiksiz ve güncel olması, bu sıralamada öne çıkmanızı kolaylaştırır.

Profilde Hangi Bilgiler Bulunmalı?

  • Doğrulanmış işletme kaydı

  • Doğru ve tam adres

  • Özel günler dahil güncel çalışma saatleri

  • Doğru işletme kategorisi

  • Otopark, kablosuz internet gibi özellikler

  • Hizmetlerinizi ve işletmenizin hikayesini anlatan fotoğraf ve videolar

İşletmenizin bağlantısının paylaşıldığı web sitesi sayısı da belirginliğe katkı sağlıyor. Müşteri yorumlarına yanıt vermek ve daha fazla olumlu yorum almak da işletmenin aramalarda daha görünür olmasına yardımcı oluyor.

Google Puanı Yükseltirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Google Puanı Yükseltirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Puanı hızlı yükseltmek için sahte ya da satın alınmış yorumlara başvurmak, hesabın kısıtlanmasından kapatılmasına kadar varabilecek yaptırımlara yol açabilir. Google'a göre şunlar yasak:

  • Yorum karşılığında ücretsiz veya indirimli ürün ya da hizmet vermek

  • Yorumu değiştirmesi veya olumsuz yorumu kaldırması için ödül vermek

  • Olumsuz yorumları engellemek ya da yalnızca olumlu yorum istemek

  • Müşterilerden belirli sayıda yorum veya belirli içerik (örneğin belirli bir çalışanın adı) istemek

  • Aile, rakip ya da iş ilişkisi nedeniyle çıkar çatışması olan kişilere yorum yazdırmak

  • Rakip işletmenin itibarını zedelemek amacıyla yorum yazmak

Google'ın kuralları, gerçek deneyimlere dayanan yorumları istemeyi ve teşvik etmeyi serbest bırakıyor; ancak bunun karşılığında bir ödül sunulmamalı ve yoruma ya da puana yön vermeye çalışılmamalı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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