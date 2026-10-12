Google Puanı Nasıl Yükseltilir? Google İşletme Puanını Artırmanın Yolları

Google Haritalar'da bir işletmeye bakan kişinin gözü ister istemez yıldızlara gidiyor. Yüksek puan güven verirken, düşük puan müşteriyi başka işletmeye yönlendirebiliyor. Üstelik Google'a göre müşteri yorumlarına yanıt vermek ve daha fazla olumlu yorum almak, işletmenin yerel aramalarda daha belirgin görünmesine de yardımcı oluyor.

Peki Google puanı nasıl yükseltilir? Puan nasıl hesaplanır, yorum linki nasıl alınır, kötü yorumlar silinebilir mi ve nelere dikkat etmek gerekir? İşte Google işletme puanını artırmanın doğru yolları...