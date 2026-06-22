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Gökyüzünden Mesajınız Var: 22 – 28 Haziran 2026 Haftası

etiket Gökyüzünden Mesajınız Var: 22 – 28 Haziran 2026 Haftası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 15:57
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22–28 Haziran haftası yalnızca bir haftalık gökyüzü gündemi değil, önümüzdeki yılların kader başlıklarını açan güçlü bir eşik niteliğinde. Chiron'un Boğa burcuna geçişiyle birlikte insanlık yeni bir iyileşme döngüsüne girerken, Yaz Gündönümü ve Yengeç sezonu duygusal güvenlik, aile, kökler ve aidiyet konularını ön plana taşıyor. Haftanın sonunda Mars'ın Jüpiter ile kurduğu destekleyici açı ve ardından İkizler burcuna geçişi ise ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmeleri hızlandıracak yeni bir sürecin kapısını aralıyor.

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Bu hafta dünyanın gündeminde para, ekonomi, tarım, gıda güvenliği, sağlık sistemleri, aile yapıları, göç hareketleri, dijital savaşlar, bilgi manipülasyonu ve toplumsal güvenlik konuları öne çıkabilir.

Bu hafta dünyanın gündeminde para, ekonomi, tarım, gıda güvenliği, sağlık sistemleri, aile yapıları, göç hareketleri, dijital savaşlar, bilgi manipülasyonu ve toplumsal güvenlik konuları öne çıkabilir.

Uzun süredir bastırılan ekonomik gerçekler görünür olurken insanların 'Ne kadar kazanıyorum?' sorusundan çok 'Kendimi ne kadar değerli hissediyorum?' sorusuna yöneldiğini göreceğiz.

Chiron'un Boğa burcuna geçmesiyle birlikte dünya ekonomisinde yeni bir paradigma oluşmaya başlıyor. Önümüzdeki yıllarda yalnızca para kazanmak değil, sürdürülebilir gelir yaratmak önem kazanacak. Bankacılık sistemleri, dijital para projeleri, tarım politikaları, gıda fiyatları ve emlak piyasalarında köklü dönüşümlerin ilk sinyalleri bu dönemde ortaya çıkabilir. Özellikle enflasyon, alım gücü ve yaşam maliyetleri konusunda birçok ülkede yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.

Türkiye açısından bakıldığında ekonomi, tarım ve gayrimenkul sektörleri ön plana çıkıyor. Toprak, üretim, gıda ve enerji kaynaklarıyla ilgili yeni projeler açıklanabilir. Çiftçiler, üreticiler ve yerel ekonomiyi destekleyen politikalar daha fazla konuşulabilir. Konut piyasası, kira düzenlemeleri ve yaşam maliyetleri toplumun ana gündemlerinden biri olmaya devam edecek.

21 Haziran'daki Yaz Gündönümü ile birlikte kolektif bilinç duygusal olarak derinleşiyor. Dünya genelinde aile kavramı, kadınlar, çocuklar, annelik, doğurganlık, sosyal destek sistemleri ve psikolojik sağlık konuları daha görünür hale gelebilir. İnsanlar kariyer hedeflerinden çok iç huzurlarını sorgulamaya başlayabilir. Ruh sağlığı, travma iyileşmesi ve duygusal destek sistemleri önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem kazanacak.

Bu süreç liderler açısından da dikkat çekici. Birçok siyasi lider halkın duygusal beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilir. Toplumların güvenlik ihtiyacı artarken milliyetçilik, sınır güvenliği, göç politikaları ve sosyal yardımlar dünya gündeminde daha fazla yer bulabilir. Liderlerin halkla kurduğu duygusal bağ seçim süreçlerinde belirleyici hale gelebilir.

Sanat dünyasında ise güçlü bir değişim başlıyor. Yengeç enerjisi nostaljiyi, geçmişe dönüşü ve duygusal hikâyeleri öne çıkarıyor. Sinema, müzik ve dijital içeriklerde aile bağları, geçmiş travmalar, kökler ve aidiyet temaları daha fazla işlenebilir. Eski sanatçıların yeniden gündeme gelmesi, nostaljik projelerin büyük ilgi görmesi ve geçmiş dönemlere ait eserlerin yeniden değer kazanması mümkün.

27 Haziran'da Mars ile Jüpiter arasındaki destekleyici açı ekonomik fırsatları büyütebilir. Yeni yatırımlar, iş birlikleri, ticari anlaşmalar ve girişimcilik faaliyetleri hız kazanabilir. Özellikle emlak, tarım, teknoloji, inşaat, finans ve aile şirketleri açısından önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir bekleyen projeler ilerlemeye başlayabilir.

Ancak 28 Haziran'da Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte dünya gündemi sert bir şekilde değişiyor. Fiziksel mücadelelerin yerini bilgi savaşları almaya başlıyor. Sosyal medya, medya kuruluşları, dijital platformlar ve iletişim ağları yeni güç alanları haline geliyor. Siber saldırılar, veri güvenliği sorunları, yapay zekâ tartışmaları, bilgi kirliliği ve manipülatif haberler artabilir. Dünya genelinde propaganda savaşları ve algı yönetimi daha görünür hale gelebilir.

Türkiye'de medya, eğitim, ulaşım, internet altyapısı ve dijital dönüşüm projeleri hız kazanabilir.

Türkiye'de medya, eğitim, ulaşım, internet altyapısı ve dijital dönüşüm projeleri hız kazanabilir.

Ancak aynı zamanda sosyal medyada kutuplaşma, yanlış bilgi yayılımı ve iletişim krizleri de artabilir. Bu nedenle duyulan her bilginin doğruluğunu araştırmak her zamankinden daha önemli olacak.

Sağlık açısından bakıldığında Chiron Boğa geçişi boyun, boğaz, tiroit, ses telleri, çene yapısı ve metabolizma ile ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Yengeç sezonu mide, sindirim sistemi, duygusal yeme alışkanlıkları ve sıvı dengesiyle ilgili hassasiyetleri artırabilir. Mars'ın İkizler'e geçişi ise sinir sistemi, dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, uyku düzensizlikleri ve stres kaynaklı sorunları tetikleyebilir.

Bu hafta doğa olayları açısından da dikkat çekiyor. Toprak hareketleri, tarımsal olaylar, gıda üretimini etkileyen gelişmeler, aşırı sıcaklıklar, su kaynakları ve iklim değişiklikleri dünya gündeminde daha fazla yer bulabilir. Yaz Gündönümü enerjisi atmosferik olayları güçlendirirken bazı bölgelerde sıcak hava dalgaları, kuraklık ve su kaynaklarıyla ilgili gelişmeler öne çıkabilir.

Bireysel hayatlarımızda ise gökyüzü çok net bir soru soruyor: Hayatını korkuların üzerine mi kuruyorsun, yoksa gerçek değerinin üzerine mi? Chiron Boğa'da bulunduğu yıllar boyunca para, ilişkiler, beden, kariyer ve güvenlik alanlarında taşıdığımız yaraları görünür kılacak. Artık dışarıdan onay bekleyen değil, kendi değerini içeriden inşa eden insanlar güçlenecek.

Bu hafta evren hızlanmanızı değil, sağlamlaşmanızı istiyor. Çünkü önümüzdeki yılların bolluğu daha fazla çalışana değil, kendi değerini bilenlere akacak. Gökyüzü bize şunu hatırlatıyor: Gerçek güvenlik bankadaki rakamda değil, kendinize duyduğunuz güvende başlar. Yeni dönem tam da bunu öğretmek için geliyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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