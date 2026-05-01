Gökyüzünden Mesajınız Var: 1 Mayıs 2026 Çicek Dolunayı

İçinizde büyüyen ama adını koyamadığınız o huzursuzluk, bu dolunayla birlikte netleşiyor. Kendinize sormak zorunda kalıyorsunuz. Güvende hissetmek için mi kalıyorsunuz yoksa gerçekten ait olduğunuz yerde misiniz? Kolay olanı mı seçiyorsunuz yoksa doğru olanı mı?

Akrep enerjisi, konfor alanlarını yıkmak için gelir. Çünkü bazen güvenlik sandığınız şey, aslında sizi zincirleyen en büyük illüzyondur. Bu dolunay, sahte güvenlik ile gerçek dönüşüm arasındaki ince çizgiyi gözler önüne seriyor. Artık seçim yapmak zorundasınız.

Jüpiter ile kurduğu uyumlu açı, bu sürecin sadece yıkım değil aynı zamanda büyüme getirdiğini gösteriyor. Her yüzleşmenin arkasında bir açılım, her bitişin içinde yeni bir başlangıç saklı. İçsel bir rehberlik devrede. Sanki görünmeyen bir el sizi olması gereken yere doğru yönlendiriyor. Bu yüzden korku yerine güvenle ilerleyenler için kapılar açılıyor.

Ancak Plüton ile yaptığı sert açı, bu dönüşümün kolay olmayacağını açıkça söylüyor. Güç savaşları, kontrol ihtiyacı, kıskançlıklar ve bastırılmış korkular gün yüzüne çıkıyor. Artık kendinize dürüst olma zamanı. Hayatınızda sizi aşağı çeken ne varsa, bu dolunay onu gözünüzün önüne koyuyor. Bir ilişki, bir alışkanlık, bir iş ya da bir düşünce kalıbı… Ruhunuzu beslemeyen her şey bu süreçte sorgulanıyor.

Bu enerji, çoğu zaman kaçındığınız konuşmaları yapmaya zorlayabilir. Sınırlar koymak, gerçekleri dile getirmek ve hatta bazı bağları sonlandırmak gündeme gelebilir. Çünkü artık eski halinizle devam edemezsiniz. Bu dolunay, sizi büyüten değil, sizi tüketen her şeyi fark ettirir.

Belki ilk kez bir döngüyü net şekilde görüyorsunuz. Aynı hatayı tekrar ettiğinizi, aynı duygunun içinde sıkışıp kaldığınızı anlıyorsunuz. Ve bu sefer farklı bir şey yapma kararı alıyorsunuz. İşte gerçek dönüşüm tam burada başlıyor.

Bu dolunayın asıl mesajı nettir. Gerçekten kaçamazsınız. Ama yüzleşirseniz özgürleşirsiniz.

Mayıs ayı size şunu soruyor. Gerçeği seçmeye hazır mısınız yoksa konforun içinde kalmaya devam mı edeceksiniz

Çünkü bu kez gökyüzü sadece konuşmuyor, sizi değişmeye zorluyor