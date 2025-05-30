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Gizli Hazineni Keşfet: Yeteneklerinin Gücünü Hayatına Taşı

etiket Gizli Hazineni Keşfet: Yeteneklerinin Gücünü Hayatına Taşı

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
30.05.2025 - 08:31

Hayattaki hazinelerimiz, yeteneklerimizde gizlidir ve bizler yeteneklerimizi fark ettikçe, sonsuz hazinelerimizle buluşabiliriz. Peki bunlar nelerdir ve nasıl oluşur?

Hayatımıza baktığımızda geçmişte kendimizi en zayıf, en aciz hissettiğimiz alanlar, bugün gücümüz, kuvvetimiz ve kendimizi en çok yetiştirdiğimiz alanlar olmuş olabilir.

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Kendimizi zayıf hissettiğimiz alanlara odaklandığımızda; o alanın gücünü hayatımıza taşırız.

Kendimizi zayıf hissettiğimiz alanlara odaklandığımızda; o alanın gücünü hayatımıza taşırız.

Aslında hangi alanı istersek o alanı güçlendirebiliriz, her birinin potansiyeli bizde mevcuttur ama genellikle kendimizi nerede zayıf hissediyorsak oraya bakar, oraya odaklanırız. Odağımızı oraya verdiğimiz için ise Hazinemizi oradan hayatımıza aktarırız.

Birçoğumuz istediğimiz alanı yetenek olarak kullanabilme gücüne sahibizdir; bununla beraber zayıf hissettiğimiz alanları güçlendirme konusunda yetenekliyizdir. Bazen bir jimnastikçiyi seyrederiz. Hareketindeki estetiklik, taklaların güzelliği... “Ah!” deriz, bunu ben de yapmak istiyorum. Evet, emek verirsek yapabiliriz. Hayat emek ister. Oraya emek vermeden, odağımızı vermeden, isteğimizi, talebimizi hayata sunmadan hayatın bize bunları sunmasını beklemek doğru değildir.

Neye emek verip hangi alana enerjimizi odaklarsak o alandan verim alabileceğimiz bir sistemimiz olur. Bu sebeple kadersel planlarımıza, gelecekte hangi güce ihtiyaç duyuyorsak o alanla ilgili bir zayıflık koyarız.

Neye emek verip hangi alana enerjimizi odaklarsak o alandan verim alabileceğimiz bir sistemimiz olur. Bu sebeple kadersel planlarımıza, gelecekte hangi güce ihtiyaç duyuyorsak o alanla ilgili bir zayıflık koyarız.

Şimdi yeniden bir bakalım. Bugün gücümüz ne? Güçlerimiz ne? Yeteneğimiz ne? Yeteneklerine yeniden bakalım. Bu yetenekleri hayat içerisinde nerede değerlendirmek istiyoruz? Nerede kullanmak istiyoruz? Bu yetenekleri kullanmada kendimizi eksik hissettiğimiz alanlar, engeller varsa onları görelim ve kaldıralım. Hedefimizle buluşmada, hedefimize yönelmede bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Bu yetenekler bize gerçekten nasıl tat verebilir? Diyelim ki yeteneğimizi bir konuyu başarmada kullanacağız. Bu başarı bizi gerçekten mutlu eder mi ve bizler mutlu etmesini istiyor muyuz yoksa korkular, endişeler mi orada yetenekleri kullanarak engel olmaktadır? 

Bunları fark ettikçe, elememizi yaptıkça hem yeteneklerimiz; hazineler olarak hayatımıza değer katacak hem de bu değerler bizi mutlu edecek ve bizler mutlu oldukça hayat içerisinde dünyalarımızı da dünya ötesinde cennete çevirmek üzere yeteneklerimizi özgürce kullanabileceğiz.

Gelin, yeteneklerimizi, hazinelerimizi fark edelim! Bunları görebilmek için gözlerimizi açalım. Her birimizde bunlar var. İş, sadece odaklanmamızda, açığa çıkartmamızda ve izin vererek özgür bırakmamızdadır. Özgürleşelim.

Sevgilerimle...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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