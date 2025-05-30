Gizli Hazineni Keşfet: Yeteneklerinin Gücünü Hayatına Taşı

Şimdi yeniden bir bakalım. Bugün gücümüz ne? Güçlerimiz ne? Yeteneğimiz ne? Yeteneklerine yeniden bakalım. Bu yetenekleri hayat içerisinde nerede değerlendirmek istiyoruz? Nerede kullanmak istiyoruz? Bu yetenekleri kullanmada kendimizi eksik hissettiğimiz alanlar, engeller varsa onları görelim ve kaldıralım. Hedefimizle buluşmada, hedefimize yönelmede bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Bu yetenekler bize gerçekten nasıl tat verebilir? Diyelim ki yeteneğimizi bir konuyu başarmada kullanacağız. Bu başarı bizi gerçekten mutlu eder mi ve bizler mutlu etmesini istiyor muyuz yoksa korkular, endişeler mi orada yetenekleri kullanarak engel olmaktadır?

Bunları fark ettikçe, elememizi yaptıkça hem yeteneklerimiz; hazineler olarak hayatımıza değer katacak hem de bu değerler bizi mutlu edecek ve bizler mutlu oldukça hayat içerisinde dünyalarımızı da dünya ötesinde cennete çevirmek üzere yeteneklerimizi özgürce kullanabileceğiz.

Gelin, yeteneklerimizi, hazinelerimizi fark edelim! Bunları görebilmek için gözlerimizi açalım. Her birimizde bunlar var. İş, sadece odaklanmamızda, açığa çıkartmamızda ve izin vererek özgür bırakmamızdadır. Özgürleşelim.

Sevgilerimle...

Instagram

X

YouTube

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio