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Gizemli Maskelerin Ardındaki Grup: Glass Beams

etiket Gizemli Maskelerin Ardındaki Grup: Glass Beams

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 22:31

Bazı gruplar var ki müzikleriyle değil sadece varlıklarıyla bile merak uyandırırlar. İşte Glass Beams tam olarak o türden bir ekip. Yüzlerini gizleyen, kökenlerini açık etmeyen bu Avustralya çıkışlı grup, dinleyenlerini büyülü bir yolcuğa çıkartıyorlar. Kendilerini tanıtmak için kelimelerden ziyade notalara güveniyorlar. Hadi birlikte bu tılsımlı grubun perde arkasına bakalım! Glass Beams kimdir?

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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