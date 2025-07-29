Gizemli Maskelerin Ardındaki Grup: Glass Beams

Bazı gruplar var ki müzikleriyle değil sadece varlıklarıyla bile merak uyandırırlar. İşte Glass Beams tam olarak o türden bir ekip. Yüzlerini gizleyen, kökenlerini açık etmeyen bu Avustralya çıkışlı grup, dinleyenlerini büyülü bir yolcuğa çıkartıyorlar. Kendilerini tanıtmak için kelimelerden ziyade notalara güveniyorlar. Hadi birlikte bu tılsımlı grubun perde arkasına bakalım! Glass Beams kimdir?