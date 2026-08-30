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Girne Açıklarında Batan Gemide Can Kaybı 7'ye Yükseldi: KKTC Başbakanı Üstel Son Durumu Açıkladı

Girne Açıklarında Batan Gemide Can Kaybı 7'ye Yükseldi: KKTC Başbakanı Üstel Son Durumu Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 15:39
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişinin arandığını açıkladı.

Girne açıklarında saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı

Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı

Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etti. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir şekilde su almaya başladı ve Girne açıklarında alabora oldu.

Geminin Girne kıyısından yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladığı ve olayın ardından Sahil Güvenlik ile Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Çevrede bulunan sivil tekneler ve diğer gemiler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

KKTC Başbakanı Üstel: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

KKTC Başbakanı Üstel: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazayla ilgili son açıklama KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den geldi.

Üstel, 267 kişinin bulunduğu gemiden 237 kişinin kurtarıldığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başbakan Üstel, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Üstel ayrıca bölgede Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra halkın ve tekneleri bulunan vatandaşların da kurtarma çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin de olayın ardından hazır hale getirildiğini belirtti.

Gemide 259 Yolcu ve 8 Mürettebat Bulunuyordu

Gemide 259 Yolcu ve 8 Mürettebat Bulunuyordu

Yetkililerin verdiği son bilgilere göre gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

Bu rakam, olayın ilk dakikalarında paylaşılan yaklaşık 270 kişilik tahminin ardından yetkililer tarafından netleştirilen sayı oldu.

Başbakan Üstel, geminin aslında bir gün önce Türkiye'ye gitmesinin planlandığını ancak hava şartları nedeniyle seferin bugüne kaldığını belirtti. Üstel'in aktardığına göre denizde ilk dalganın ardından kaptan gemiyi kurtarmaya çalıştı, ikinci dalgada ise gemi su almaya başladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Geminin alabora olmasının ardından bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik botları, hava unsurları ve bölgedeki sivil tekneler operasyonu sürdürüyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da kendi unsurlarının yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ve Sahil Güvenlik unsurlarının arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini bildirdi.

Kurtarılan yolcuların bir bölümü Girne Limanı'na getirildi. Yaralıların ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından KKTC'deki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı da liman ve hastanelerde gerekli hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Geminin Neden Battığı Araştırılıyor

Geminin neden su aldığı ve alabora olduğu ise henüz kesinlik kazanmadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Olay sırasında denizin oldukça dalgalı olduğu belirtilirken, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Arama kurtarma operasyonu devam ederken, yetkililerin bölgeden gelecek yeni bilgiler doğrultusunda can kaybı ve kurtarılan kişi sayılarına ilişkin güncelleme yapması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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