Girne Açıklarında Batan Gemide Can Kaybı 7'ye Yükseldi: KKTC Başbakanı Üstel Son Durumu Açıkladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişinin arandığını açıkladı.
Girne açıklarında saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı
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KKTC Başbakanı Üstel: 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Gemide 259 Yolcu ve 8 Mürettebat Bulunuyordu
Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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