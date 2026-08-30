Girne Açıklarında Batan Gemide Can Kaybı 7'ye Yükseldi: KKTC Başbakanı Üstel Son Durumu Açıkladı

Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etti. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir şekilde su almaya başladı ve Girne açıklarında alabora oldu.

Geminin Girne kıyısından yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladığı ve olayın ardından Sahil Güvenlik ile Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Çevrede bulunan sivil tekneler ve diğer gemiler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.