Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Giray Altınok, Harp Okulları'ndaki Dönem Birincilerinin Tamamının Kadın Olmasını 'Prens'le Kutladı!

Giray Altınok, Harp Okulları'ndaki Dönem Birincilerinin Tamamının Kadın Olmasını 'Prens'le Kutladı!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 00:11

TSK tarihinde bir ilk olarak bu yıl tüm Harp Okulları'nı kadın öğrenciler birincilikle tamamladılar. Bu gurur verici haber karşısında Prens'in senarist ve başrolü Giray Altınok, tebriklerini dizi aracılığıyla iletti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yıl TSK tarihinde ilk kez Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu birinciliklerini kadın öğrenciler aldı.

Bu yıl TSK tarihinde ilk kez Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu birinciliklerini kadın öğrenciler aldı.

Bu gurur verici haber karşısında büyük mutluluk duyduğumuzu söylemeden edemeyeceğiz.

Bu gurur verici haber karşısında büyük mutluluk duyduğumuzu söylemeden edemeyeceğiz.

Herkesi gururlandıran bu haber karşısında Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok da duygularını dile getirmeden edemedi.

Herkesi gururlandıran bu haber karşısında Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok da duygularını dile getirmeden edemedi.

Biliyorsunuz dizinin 2. sezonunun finalinde kadınlar güçlenmiş ve bunu da dizide "Kadınlar çağı başlıyor" diye anons etmişlerdi.

Biliyorsunuz dizinin 2. sezonunun finalinde kadınlar güçlenmiş ve bunu da dizide "Kadınlar çağı başlıyor" diye anons etmişlerdi.

Giray Altınok da tam da buradan esinlenerek Harp Okulları birincisi kadınlarımızı tebrik etti.

Giray Altınok da tam da buradan esinlenerek Harp Okulları birincisi kadınlarımızı tebrik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Altınok bu büyük başarıyı "Kadınlar çağı başlıyor" diyerek kutladı.

Altınok bu büyük başarıyı "Kadınlar çağı başlıyor" diyerek kutladı.
twitter.com

Biz de bu vesileyle bir kez daha tebrik etmiş olalım. Gurur duyduk!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
13
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın