Giray Altınok, Harp Okulları'ndaki Dönem Birincilerinin Tamamının Kadın Olmasını 'Prens'le Kutladı!
Giray Altınok, Harp Okulları'ndaki Dönem Birincilerinin Tamamının Kadın Olmasını 'Prens'le Kutladı!
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Bu yıl TSK tarihinde ilk kez Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu birinciliklerini kadın öğrenciler aldı.
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Bu gurur verici haber karşısında büyük mutluluk duyduğumuzu söylemeden edemeyeceğiz.
Herkesi gururlandıran bu haber karşısında Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok da duygularını dile getirmeden edemedi.
Biliyorsunuz dizinin 2. sezonunun finalinde kadınlar güçlenmiş ve bunu da dizide "Kadınlar çağı başlıyor" diye anons etmişlerdi.
Giray Altınok da tam da buradan esinlenerek Harp Okulları birincisi kadınlarımızı tebrik etti.
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Altınok bu büyük başarıyı "Kadınlar çağı başlıyor" diyerek kutladı.
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