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Gerçekten Psikologlar Tarafından Yazılmış 8 Kişisel Gelişim Kitabı

etiket Gerçekten Psikologlar Tarafından Yazılmış 8 Kişisel Gelişim Kitabı

godot
godot - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 16:16

Piyasada çok fazla kişisel gelişim kitabı var. Fakat hassas bir konuda uzmanı tarafından yazılmamış olan bu tip kitapların çoğu gelişimimizi olumsuz yönde etkiliyor. 

Biz de sizler gerçekten konunun uzmanı olan psikologlar tarafından yazılmış kişisel gelişim kitaplarını derledik. İyi okumalar.

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1. Duygusal Zeka - Daniel Goleman

1. Duygusal Zeka - Daniel Goleman

Dr. Daniel Goleman, psikoloji alanında çığır açan bu kitabında 'EQ'nun 'IQ'dan neden daha önemli olduğunu anlatıyor. 

Başta eğitimciler ve ebeveynler olmak üzere herkesin ufkunu açan bu kitabın çok önemli bir toplumsal mesajı da var: Demokrasinin topluma ne ölçüde mal olduğu, bireylerin duygusal zeka düzeyiyle doğrudan bağlantılı.

* idefix

2. Yaşam Koçum Aristo - Jules Evans

2. Yaşam Koçum Aristo - Jules Evans

Zamanda yolculuk yaparak iki bin yıl kadar geriye gidin ve Atina Okulu'nda tam gün boyunca on iki büyük filozoftan hayat dersleri aldığınızı hayal edin. Aristo, Platon, Sokrates, Epikuros gibi yaşam ustaları, bu okulda size yaşam koçluğu yapıyor.

Bugün 'kişisel gelişim' başlığı altında ele alınan konuları antik çağın en büyük filozoflarının da tartışıyordu. Zaten felsefenin temel sorularının hepsi de hayatla, varoluş nedenlerimizle ilgilidir. Bu sorulara en parlak, en derin yanıtları veren büyük filozoflar, kişisel gelişimi bir 'yaşama sanatı' olarak ele alıyor.

* idefix

3. 59 Saniye - Richard Wiseman

3. 59 Saniye - Richard Wiseman

“Sıradan kişisel gelişim formüllerinden, basit anekdotlardan, basmakalıp sözlerden, zirveye ulaşma vaatlerinden yorulduysanız, Richard Wiseman’ın 59 Saniye kitabı bize tıpkı bir doktorun reçetesi gibi gelecek.”

The Wall Street Journal

“Nihayet, doğru dürüst araştırmalara dayalı bir kişisel gelişim rehberi. İşi başından aşkın, meraklı, zeki insanlar için mükemmel bir kitap.” 

Simon Singh

* idefix

4. Hayat için 12 Kural: Kaosa Panzehir, Jordan Peterson

4. Hayat için 12 Kural: Kaosa Panzehir, Jordan Peterson

Son yılların sarsıcı entelektüellerinden klinik psikolog Jordan B. Peterson, benzersiz değişimlerin yaşandığı ve kutuplaştırma siyasetinin öne çıktığı bir çağda, bireysel sorumluluk ve bilgeliğin değeri hakkında açık ve kışkırtıcı mesajı ile tüm dünyada yankı uyandırıyor. 

Hayat için 12 Kural’da Peterson, başkalarını eleştirmeden önce kendimize, dün olduğumuz kişiye bakmamız gerektiğini öğütleyerek daha anlamlı bir hayat için on iki eşsiz kural sunuyor. Kendi klinik deneyimlerinden ve yaşamından canlı örnekler sunan yazar, psikoloji ile felsefenin derinliklerine dalıp insanlığın tarihsel yürüyüşünün de rehberliğiyle hayatımızdaki kaosa karşı güçlü bir panzehir sunuyor… 

Hayat için 12 Kural; kadim gerçeklerin, modern sorunlarımıza nasıl yanıt olabileceğini oldukça sarih bir şekilde ortaya koyuyor.

* idefix

5. Hızlı ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman

5. Hızlı ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman

Hızlı ve Yavaş Düşünme isimli eserin davranış bilimi, mühendislik ve tıp alanlarındaki konuların kamuoyu tarafından anlaşılmasına yardımcı olan en iyi yaratıcı çalışma olarak görüldüğünü ve 2012 Ulusal Akademiler İletişim Ödülü'nü kazandığını biliyor muydunuz? Peki, psikolog ve ekonomist Daniel Kahneman'ın 2002 yılında ekonomi biliminde Nobel'i kazandığını daha önce duymuş muydunuz? 

* idefix

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6. Akıldışı Ama Öngörülebilir - Dan Ariely

6. Akıldışı Ama Öngörülebilir - Dan Ariely

Psikoloji profesörü ve ekonomist Dan Ariely, kitabında günlük hayatında rasyonel kararlar aldığını düşünen herkese meydan okuyor ve her gün verilen mantıksız kararların neden verildiği hakkında aydınlatıcı bir bakış açısı sunuyor. Yazar, Akıldışı Ama Öngörülebilir'de aynı hataların defalarca yapıldığını ve bu hatalardan ders çıkarmak yerine irrasyonel kararlar almaya devam edildiğini belirtiyor. Ariely; birçok farklı bilimsel deney, sonuç ve anekdot sunarak kitabını zenginleştiriyor ve okuyucuya daha eğitici bir deneyim yaratıyor.

* idefix

7. Kendini Arayan İnsan - Rollo May

7. Kendini Arayan İnsan - Rollo May

Psikolog Rollo May, şu çok önemli soruyu soruyor: 'Acaba gözden kaçırdığımız önemli bir rehber ve güç kaynağı var mı?' Ne geçmiş ne de gelecek açısından hiçbir şeyin kesin olmadığı bir dönemde içsel bütünlük nasıl sağlanabilir?

'İnsanların benden beklentilerini yansıtan bir aynalar toplamından ibaretim.' Bu cümle size ne kadar yakın?

Bu kitap, yaşadığımız bu 'Endişe Çağı'nda kişisel bütünlüğümüzü bulmak için yazıldı. Amacımız, çağımızın güvensizliğine karşı durabilmemizi sağlayacak yöntemler bulmak, içimizdeki güç merkezini ortaya çıkarmak ve çok az şeyin güvende olduğu günümüzde, itimat edebileceğimiz değer ve amaçlara ulaşabilmemizi sağlayacak yolu elimizden geldiğince işaret edebilmektir.

* idefix

8. Beden Asla Yalan Söylemez - Alice Miller

8. Beden Asla Yalan Söylemez - Alice Miller

Rollo May, şu çok önemli soruyu soruyor: 'Acaba gözden kaçırdığımız önemli bir rehber ve güç kaynağı var mı?' Ne geçmiş ne de gelecek açısından hiçbir şeyin kesin olmadığı bir dönemde içsel bütünlük nasıl sağlanabilir?

'İnsanların benden beklentilerini yansıtan bir aynalar toplamından ibaretim.' Bu cümle size ne kadar yakın?

Bu kitap, yaşadığımız bu 'Endişe Çağı'nda kişisel bütünlüğümüzü bulmak için yazıldı. Amacımız, çağımızın güvensizliğine karşı durabilmemizi sağlayacak yöntemler bulmak, içimizdeki güç merkezini ortaya çıkarmak ve çok az şeyin güvende olduğu günümüzde, itimat edebileceğimiz değer ve amaçlara ulaşabilmemizi sağlayacak yolu elimizden geldiğince işaret edebilmektir.

* idefix

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