Gerçekten Psikologlar Tarafından Yazılmış 8 Kişisel Gelişim Kitabı

Piyasada çok fazla kişisel gelişim kitabı var. Fakat hassas bir konuda uzmanı tarafından yazılmamış olan bu tip kitapların çoğu gelişimimizi olumsuz yönde etkiliyor.

Biz de sizler gerçekten konunun uzmanı olan psikologlar tarafından yazılmış kişisel gelişim kitaplarını derledik. İyi okumalar.