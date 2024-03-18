Gerçekten Psikologlar Tarafından Yazılmış 8 Kişisel Gelişim Kitabı
Gerçekten Psikologlar Tarafından Yazılmış 8 Kişisel Gelişim Kitabı
Piyasada çok fazla kişisel gelişim kitabı var. Fakat hassas bir konuda uzmanı tarafından yazılmamış olan bu tip kitapların çoğu gelişimimizi olumsuz yönde etkiliyor.
Biz de sizler gerçekten konunun uzmanı olan psikologlar tarafından yazılmış kişisel gelişim kitaplarını derledik. İyi okumalar.
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1. Duygusal Zeka - Daniel Goleman
2. Yaşam Koçum Aristo - Jules Evans
3. 59 Saniye - Richard Wiseman
4. Hayat için 12 Kural: Kaosa Panzehir, Jordan Peterson
5. Hızlı ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman
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6. Akıldışı Ama Öngörülebilir - Dan Ariely
7. Kendini Arayan İnsan - Rollo May
8. Beden Asla Yalan Söylemez - Alice Miller
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