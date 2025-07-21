Gerçekten Hissedilen Enflasyon ile TÜİK Verileri Arasındaki Fark Neden Kaynaklanıyor?
Her ay haberlerde gördüğümüz “Aylık enflasyon şu kadar, yıllık enflasyon bu kadar” verilerini okuduğumuzda birçoğumuzun aklında tek bir şey beliriyor: “Ama ben bunu hiç böyle hissetmiyorum!” Market alışverişine çıkınca, kira ödeyince, dışarıda bir kahve içince cebimizden çıkan para sanki anlatılan rakamların çok daha üzerinde gibi geliyor. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? Gerçekten bir yanlış mı var, yoksa mesele bizim algımız mı? Gel birlikte anlamaya çalışalım.
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Öncelikle şunu bilmekte fayda var: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), enflasyon verilerini belirli bir yöntemle, oldukça teknik bir hesaplamayla oluşturuyor.
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Bir diğer önemli nokta ise şu: Bazı kalemlerdeki fiyat artışı hayatımıza daha sert etki ediyor.
Kira konusu da ayrı bir mesele.
Zamların hızına da değinmeden olmaz.
Bir de işin medya boyutu var tabii.
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İşin bir başka boyutu da beklentiyle ilgili.
Tüm bunların yanında şunu da unutmamak lazım: TÜİK’in açıkladığı veriler belirli bir standarda göre ve uzun vadeli kıyaslamalar için yapılıyor.
Sonuç olarak resmi enflasyonla hissedilen enflasyon arasındaki fark, bir tarafın doğru diğerinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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