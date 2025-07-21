Gerçekten Hissedilen Enflasyon ile TÜİK Verileri Arasındaki Fark Neden Kaynaklanıyor?

Şöyle bir düşün: fiyatlar genellikle zamlanınca hemen artıyor ama düştüğünde bu değişim çok daha yavaş ve sınırlı oluyor. Yani psikolojik olarak biz fiyat artışlarını daha çok fark ediyoruz. Bir ürün zamlandığında hemen hissediliyor ama indirime girdiğinde, hele ki çok az bir miktarda düştüyse, pek dikkatimizi çekmiyor. Bu da 'her şey sürekli pahalanıyor' hissini güçlendiriyor.