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Gerçek Gamerların Mutlaka Bilmesi Gereken Şeyler

Gerçek Gamerların Mutlaka Bilmesi Gereken Şeyler

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
28.10.2026 - 10:01
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Ekran kartının watt değerinden MUX Switch'e, gerçek bir gamer'ın oyun bilgisayarı alırken bakması gereken detayları topladık; ardından Casper Excalibur G870, G915 ve G920'yi bütçe, ağırlık ve performansa göre karşılaştırdık.

Son Güncelleme: 23 Ekim 2026

Gerçek bir gamer'ın bilmesi gereken ilk şey, oyun bilgisayarında performansı en çok ekran kartının ve onun güç değeri olan TGP'nin belirlediği; bunu ekran yenileme hızı (Hz), MUX Switch, RAM yükseltme payı ve düzenli bakım takip ediyor. Bu kriterlere göre Casper Excalibur serisinde fiyat performans oyun bilgisayarı arayanlar için RTX 5060'lı Excalibur G870 (i7-13620H, 1 TB SSD, 78.375 TL), hafif dizüstü oyun bilgisayarı isteyenler için 2,3 kg ve 20,5 mm'lik Excalibur G915 (80.705 TL'den başlayan fiyatlarla), en iyi oyun bilgisayarı arayanlar için RTX 5090 24 GB ve 300 Hz QHD ekranlı Excalibur G920 (216.745 TL'den başlayan fiyatlarla) öne çıkıyor. 80 bin TL bütçeyle alınabilecek seçenekler G870 ailesinde toplanıyor. GTA 6 oynayabileceğin bilgisayarı ararken de yüksek VRAM, güçlü TGP ve RAM yükseltme payı olan modellere bakmak mantıklı, çünkü oyunun PC sistem gereksinimleri bu Casper kaynaklarında yer almıyor.

Casper Excalibur G915 gibi bir oyun laptopu seçerken ekran kartının gücü, ekran Hz değeri, MUX Switch, RAM yükseltme payı ve bakım beş temel kriter

Casper Excalibur G915 gibi bir oyun laptopu seçerken ekran kartının gücü, ekran Hz değeri, MUX Switch, RAM yükseltme payı ve bakım beş temel kriter

Gerçek Gamerların Mutlaka Bilmesi Gereken 5 Şey Nedir?

Gerçek bir gamer'ın bilmesi gerekenler, bir oyun bilgisayarının kağıt üstündeki etiketinden çok, oyunda hissettiğin performansı belirleyen beş detay: ekran kartının gücü, ekranın yenileme hızı, MUX Switch, RAM yükseltme payı ve bakım. Laptop seçerken bu beşine bakarsan, aynı bütçeyle daha doğru makineyi alırsın. Aşağıda her birini Casper Excalibur serisinden örneklerle anlattık.

1. Ekran Kartının Modeli Kadar Watt Değeri (TGP) de Önemli

Oyun performansını en çok ekran kartı belirler; ama laptoplarda aynı isimli kart, kendisine verilen güç limitine (TGP) göre farklı çalışabilir. Bu yüzden 'RTX 5060 var mı?' sorusunun yanına 'Kaç watt?' sorusunu da ekle.

  • Casper Excalibur G870'deki RTX 5060 için ürün sayfasında 115 W TGP (Dynamic Boost 2.0 ile) yazıyor.

  • Casper Excalibur G920'de RTX 5090 için bu değer 175 W; yani G870'teki değerden yaklaşık %52 daha yüksek bir güç limiti.

  • Ekran kartının belleği (VRAM) de önemli: G870 ve G915'teki RTX 5060/5070'te 8 GB GDDR7, G920'deki RTX 5090'da 24 GB GDDR7 var.

Bir de DLSS var: Casper'ın ürün sayfalarına göre RTX 50 serisi kartlardaki DLSS (G870 ve G915 sayfalarında DLSS 4.5, G920 sayfasında DLSS 4), düşük çözünürlükteki görüntüyü yapay zekayla yükselterek kare hızını artırmayı hedefliyor.

2. Ekranın Hz Değeri, Gördüğün Akıcılığı Belirler

Ekran yenileme hızı (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. 165 Hz bir ekran saniyede 165 kez yenilenir; ekran kartı yüksek kare hızı üretse bile ekranın Hz değeri düşükse o akıcılığı göremezsin.

  • Casper Excalibur G870 ve G915: 16 inç 165 Hz ekranıyla FHD ve QHD IPS

  • Casper Excalibur G920: 300 Hz, 2560x1600 çözünürlüklü QHD IPS ekran

Parlaklık da günlük kullanımda fark yaratır: G870'te 250 nit, G915'te 350 nit, G920'de 500 nit.

3. MUX Switch Olan Bir Model Seç

MUX Switch, oyun laptoplarında ekran kartları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir özellik. Casper'ın ürün sayfalarına göre bu özellik, oyunlarda harici ekran kartını devreye alarak performans ile güç tüketimi arasında denge kurmana yardım ediyor. Casper Excalibur G870, G915 ve G920'nin üçünde de MUX Switch bulunuyor.

4. 8 GB RAM ile Başlıyorsan Yükseltme Payına Bak

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarlarının çoğu daha az RAM ile satılır; asıl mesele sonradan ekleme yapıp yapamayacağın. Casper Excalibur G870, G915 ve G920'de 2 RAM yuvası ve 64 GB'a kadar RAM desteği var. Üç modelde de 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor; oyun kütüphanen büyüdükçe ikinci bir SSD takabilirsin.

Küçük ama önemli bir not: Ürün adında FreeDOS yazan modeller işletim sistemi yüklü olmadan geliyor; Windows lisansını ayrıca hesaba katman gerekiyor.

5. Soğutma ve Bakımı Ciddiye Al

Oyun laptopu uzun seanslarda ısınır; performansı koruyan şey soğutma ve düzenli bakım. Casper Excalibur G915'te 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borusu, G870'te 5400 RPM'lik 2 FrostFlux fan bulunuyor. Casper, Excalibur modelleri için Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti veriyor: bakımın yılda bir yaptırılması öneriliyor, ilk bakım (kargo dahil) ücretsiz, sonrakiler ücretli.

Casper Excalibur G870, RTX 5060'lı i7 konfigürasyonuyla 78.375 TL'ye inip 80 bin TL altı bütçenin fiyat performans seçeneği oluyor

Casper Excalibur G870, RTX 5060'lı i7 konfigürasyonuyla 78.375 TL'ye inip 80 bin TL altı bütçenin fiyat performans seçeneği oluyor

Fiyat Performans Oyun Bilgisayarı Önerisi: Casper Excalibur G870 Neden İlk Durak?

Casper Excalibur G870, 80 bin TL'nin altında RTX 50 serisi ekran kartlı bir oyun bilgisayarı arayanlar için serinin giriş kapısı. i7-13620H işlemci, 8 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5060, 8 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD'li G870.1362-8Q60X-C konfigürasyonu 78.375 TL. Ürün sayfasında bu modeldeki RTX 5060 için 115 W TGP (Dynamic Boost 2.0 ile) değeri veriliyor; yani daha pahalı G915'in RTX 5070'li sürümü için yazılan güç değeriyle aynı.

80 Bin TL Bütçe ile Alınabilecek En İyi Casper Excalibur Hangisi?

80 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870 ailesinde ekran kartına göre şu konfigürasyonlara ulaşabiliyorsun:

  • 57.406 TL: Intel Core 7 230H, RTX 3050 6 GB, 8 GB RAM, 500 GB SSD (G870.230H-8EJ0X-C). Sitedeki en uygun fiyatlı G870.
  • 63.296 TL: i7-13620H, RTX 4050 6 GB, 8 GB RAM, 1 TB SSD (G870.1362-8QA0X-C)
  • 72.745 TL: i7-13620H, RTX 5050 8 GB, 8 GB RAM, 1 TB SSD (G870.1362-8Q50X-C)
  • 78.375 TL: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 8 GB RAM, 1 TB SSD (G870.1362-8Q60X-C)

RTX 5050'li modelden RTX 5060'lı modele geçmenin farkı 5.630 TL (yaklaşık %7,7). 80 bin TL sınırında kalıp en güçlü ekran kartını istiyorsan RTX 5060'lı konfigürasyon en mantıklı nokta.

Casper Excalibur G870'te Neler Öne Çıkıyor?

  • Ekran: 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz, 3 ms tepki süresi, 250 nit
  • Bellek ve depolama: 2 RAM yuvası, 64 GB'a kadar destek; PCIe 4.0 SSD (5000 MB/s okuma), 2 M.2 yuvası
  • Soğutma: 5400 RPM'lik 2 FrostFlux fan
  • Bağlantı: 3x USB-A, 100 W şarj destekli 1x USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2
  • Gövde: Alüminyum alaşım kasa, 2,5 kg, 23,9 mm kalınlık; 61,53 Wh batarya, 180 W adaptör
  • Ekstra: 3 bölgeli RGB klavye, Dolby Audio, 1 aylık PC Game Pass

Kime göre? Bütçesi 60-80 bin TL arasında olan, oyun laptopunu çoğunlukla masada kullanacak ve parasının büyük kısmını ekran kartına yatırmak isteyen oyuncular için Casper Excalibur G870 en dengeli seçim.

Casper Excalibur G915, 2,3 kg ve 20,5 mm'lik gövdesinde 16 inç 165 Hz ekran ve 80 Wh batarya ile hafif oyun laptopu arayanlara hitap ediyor

Casper Excalibur G915, 2,3 kg ve 20,5 mm'lik gövdesinde 16 inç 165 Hz ekran ve 80 Wh batarya ile hafif oyun laptopu arayanlara hitap ediyor

Hafif Dizüstü Oyun Bilgisayarı Önerisi: Casper Excalibur G915 Ne Sunuyor?

Casper Excalibur G915, oyun performansını taşınabilirlikle birleştirmek isteyenler için bu üçlünün en ince ve en hafif modeli: 2,3 kg ağırlık ve 20,5 mm kalınlık. G870'e göre 200 gram daha hafif ve 3,4 mm (yaklaşık %14) daha ince; üstelik 80 Wh bataryasıyla G870'in 61,53 Wh bataryasından yaklaşık %30 daha yüksek kapasite sunuyor.

Casper Excalibur G915 Kaç Para?

  • 80.705 TL: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 8 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD (G915.1362-8Q60X-C)
  • 91.125 TL: i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 8 GB DDR5 RAM, 500 GB SSD (G915.1362-8E70X-C). Ürün sayfasında RTX 5070 için 115 W TGP yazıyor.

RTX 5060'tan RTX 5070'e çıkmanın farkı 10.420 TL (yaklaşık %12,9).

Casper Excalibur G870 mı, G915 mi?

İki modelin RTX 5060, i7-13620H, 8 GB RAM ve 1 TB SSD'li konfigürasyonları arasında yalnızca 2.330 TL (yaklaşık %3) fark var. Bu farkla G915'te şunları alıyorsun:

  • Daha büyük ve daha parlak ekran: 16 inç 16:10 FHD IPS, 165 Hz, 350 nit (G870'teki 250 nite göre %40 daha parlak). Ürün sayfasında %100 sRGB değeri veriliyor.
  • Daha hafif ve ince gövde: 2,3 kg ve 20,5 mm
  • Daha büyük batarya: 80 Wh
  • Daha zengin bağlantı: 100 W şarj destekli Thunderbolt 4, Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet ve 3x USB-A
  • Soğutma: 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve 4 bölgeli RGB klavye

Kime göre? Laptopunu okula, işe ya da arkadaşına götüren, sırt çantasında daha az yer kaplayan bir oyun bilgisayarı isteyen ve 80 bin TL'nin biraz üstüne çıkabilen oyuncular için Casper Excalibur G915 daha mantıklı. Daha güçlü ekran kartı isteyip 100 bin TL'nin altında kalmak isteyenler için RTX 5070'li konfigürasyon da bu modelde.

Casper Excalibur G920, RTX 5090 24 GB ekran kartı ve 300 Hz QHD ekranıyla serinin en güçlü oyun bilgisayarı

Casper Excalibur G920, RTX 5090 24 GB ekran kartı ve 300 Hz QHD ekranıyla serinin en güçlü oyun bilgisayarı

En İyi Oyun Bilgisayarı Arayanlar İçin Casper Excalibur G920 Ne Fark Yaratıyor?

Casper Excalibur G920, bütçe sınırı olmadan en üst seviye performans isteyenler için Excalibur ailesinin tepe modeli. i9-14900HX işlemci, 24 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5090 ve 175 W TGP ile geliyor. 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li G920.1490-BE90X-E konfigürasyonu 216.745 TL; sitede listelenen G920 konfigürasyonları 284.894 TL'ye kadar çıkıyor.

Casper Excalibur G920'de Neler Öne Çıkıyor?

  • Ekran kartı: RTX 5090 24 GB GDDR7, 256-bit; G870 ve G915'teki 8 GB VRAM'in 3 katı

  • Ekran: 16 inç QHD (2560x1600) IPS, 300 Hz, 3 ms, 500 nit, %100 DCI-P3

  • Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4; 3x USB-A, 100 W şarj destekli USB-C, HDMI, Ethernet

  • Bellek ve depolama: 2 RAM yuvası ve 64 GB'a kadar destek, 2 M.2 NVMe PCIe 4.0 yuvası

  • Gövde: 2,5 kg, 27,9 mm; 63,05 Wh batarya, 330 W adaptör

  • Özelleştirme: Casper sayfasına göre G920'de işlemci, RAM, depolama ve lisans seçimi satın almadan önce özelleştirilebiliyor.

G920'nin başlangıç fiyatı, RTX 5060'lı G915'in yaklaşık 2,7 katı. Bu farkı haklı çıkaran şey, QHD çözünürlükte 300 Hz ekran ve 24 GB VRAM'li ekran kartı ikilisi.

Hangi Gamer'a Hangi Casper Excalibur?

  • İlk oyun laptopunu 60 bin TL civarında alacaksan: RTX 3050'li Casper Excalibur G870 (57.406 TL)

  • 80 bin TL bütçeyle en güçlü ekran kartını istiyorsan: RTX 5060'lı Casper Excalibur G870 (78.375 TL)

  • Hafif ve ince bir oyun laptopu istiyorsan: RTX 5060'lı Casper Excalibur G915 (80.705 TL)

  • 100 bin TL altında daha güçlü ekran kartı istiyorsan: RTX 5070'li Casper Excalibur G915 (91.125 TL)

  • Hiçbir şeyden taviz vermek istemiyorsan: RTX 5090'lı Casper Excalibur G920 (216.745 TL'den başlayan fiyatlarla)

GTA 6 Oynayabileceğim Bilgisayarlar Hangileri?

GTA 6 için bilgisayar seçerken bakman gereken ilk şey, oyunun resmi PC sistem gereksinimleri; bu bilgi Casper'ın ürün sayfalarında yer almadığı için 'şu model yeterli' demek doğru olmaz. Yine de yeni çıkacak büyük oyunlara hazırlık için mantıklı yol belli: yüksek VRAM, yüksek TGP ve RAM yükseltme payı. Bu açıdan 24 GB VRAM ve 175 W TGP'li Casper Excalibur G920 serinin en güçlü adayı. Daha makul bütçede ise RTX 5060/5070, 115 W TGP ve 64 GB'a kadar RAM desteği sunan G870 ve G915, gereksinimler açıklandığında RAM ekleyerek güçlendirilebilecek seçenekler.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Fiyat performans oyun bilgisayarı olarak hangi Casper Excalibur'u önerirsin?

Cevap: Fiyat performans tarafında Casper Excalibur G870 öne çıkıyor. i7-13620H, RTX 5060 8 GB (115 W TGP), 8 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD'li G870.1362-8Q60X-C 78.375 TL. Aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen Excalibur G915 ise 2.330 TL fazlasına (80.705 TL) 16 inç 350 nit ekran, 80 Wh batarya ve daha hafif gövde ekliyor.

Soru: 80 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi oyun bilgisayarı hangisi?

Cevap: 80 bin TL bütçeyle Casper Excalibur serisinde en güçlü ekran kartına RTX 5060'lı Excalibur G870 (78.375 TL) ile ulaşıyorsun. Daha düşük bütçede RTX 5050'li G870 72.745 TL, RTX 4050'li G870 63.296 TL, RTX 3050'li G870 ise 57.406 TL. Excalibur G915 80.705 TL'den başladığı için bu bütçenin 705 TL üstünde kalıyor.

Soru: GTA 6 oynayabileceğim bilgisayarlar hangileri?

Cevap: GTA 6'nın PC sistem gereksinimleri Casper ürün sayfalarında yer almıyor; bu yüzden bir model için 'yeterli' demek doğru olmaz. Yeni nesil büyük oyunlara hazırlık için serinin en güçlü adayı 24 GB VRAM'li RTX 5090 ve 175 W TGP sunan Casper Excalibur G920. Excalibur G870 ve G915 ise 2 yuva ve 64 GB'a kadar RAM desteğiyle ileride güçlendirilebiliyor.

Soru: Ürün adında FreeDOS yazan Casper Excalibur'da Windows var mı?

Cevap: Hayır. FreeDOS yazan Casper Excalibur konfigürasyonları işletim sistemi yüklü olmadan geliyor; Windows lisansını ayrıca almak gerekiyor. Sitede Windows 11 yüklü konfigürasyonlar da listeleniyor, örneğin Windows 11 Home'lu Excalibur G870.1362-BQ50A-C 82.841 TL.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Ultrabook kadar hafif bir bilgisayar arayanlar: Bu üçlünün en hafifi olan Casper Excalibur G915 bile 2,3 kg ve 180 W adaptörle geliyor; G870 ve G920 ise 2,5 kg. Her gün uzun süre elde taşıyacaksan bu ağırlığı hesaba kat.
  • Prizden uzakta uzun süre oyun oynamayı bekleyenler: Casper Excalibur G920'nin bataryası 63,05 Wh, G870'inki 61,53 Wh. Seride en büyük batarya 80 Wh ile G915'te.
  • Aydınlık ortamda sık kullananlar (G870 için): Casper Excalibur G870'in ekranı 250 nit; G915'te 350 nit, G920'de 500 nit. Pencere kenarında ya da açık havada kullanacaksan daha parlak ekranlı modele bakmak daha doğru.
  • İşletim sistemi kurmakla uğraşmak istemeyenler: FreeDOS konfigürasyonlarda Windows yüklü gelmiyor; lisansı ayrıca almak ve kurmak gerekiyor.
  • Bütçesi 200 bin TL'nin altında olup en üst performansı bekleyenler: RTX 5090'lı Casper Excalibur G920 216.745 TL'den başlıyor; bu bütçede G915'in RTX 5070'li konfigürasyonları daha gerçekçi.

Sonuç: Hangi Casper Excalibur Hangi Gamer'a Göre?

  • Fiyat performans ve 80 bin TL bütçe: RTX 5060'lı Casper Excalibur G870, 78.375 TL. Daha düşük bütçede RTX 3050'li G870 57.406 TL.
  • Hafif dizüstü oyun bilgisayarı: 2,3 kg ve 20,5 mm'lik Casper Excalibur G915, 80.705 TL'den başlayan fiyatlarla; RTX 5070'li konfigürasyonu 91.125 TL.
  • En iyi oyun bilgisayarı ve GTA 6 gibi büyük oyunlara hazırlık: RTX 5090 24 GB ve 300 Hz QHD ekranlı Casper Excalibur G920, 216.745 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • Hangisini alırsan al: Ekran kartının TGP değerine, ekranın Hz ve nit değerine, MUX Switch'e, RAM yükseltme payına ve yıllık bakıma bak.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 23 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.

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