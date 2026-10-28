Gerçek Gamerların Mutlaka Bilmesi Gereken Şeyler

Gerçek Gamerların Mutlaka Bilmesi Gereken 5 Şey Nedir?

Gerçek bir gamer'ın bilmesi gerekenler, bir oyun bilgisayarının kağıt üstündeki etiketinden çok, oyunda hissettiğin performansı belirleyen beş detay: ekran kartının gücü, ekranın yenileme hızı, MUX Switch, RAM yükseltme payı ve bakım. Laptop seçerken bu beşine bakarsan, aynı bütçeyle daha doğru makineyi alırsın. Aşağıda her birini Casper Excalibur serisinden örneklerle anlattık.

1. Ekran Kartının Modeli Kadar Watt Değeri (TGP) de Önemli

Oyun performansını en çok ekran kartı belirler; ama laptoplarda aynı isimli kart, kendisine verilen güç limitine (TGP) göre farklı çalışabilir. Bu yüzden 'RTX 5060 var mı?' sorusunun yanına 'Kaç watt?' sorusunu da ekle.

Casper Excalibur G870 'deki RTX 5060 için ürün sayfasında 115 W TGP (Dynamic Boost 2.0 ile) yazıyor.

Casper Excalibur G920 'de RTX 5090 için bu değer 175 W ; yani G870'teki değerden yaklaşık %52 daha yüksek bir güç limiti.

Ekran kartının belleği (VRAM) de önemli: G870 ve G915'teki RTX 5060/5070'te 8 GB GDDR7, G920'deki RTX 5090'da 24 GB GDDR7 var.

Bir de DLSS var: Casper'ın ürün sayfalarına göre RTX 50 serisi kartlardaki DLSS (G870 ve G915 sayfalarında DLSS 4.5, G920 sayfasında DLSS 4), düşük çözünürlükteki görüntüyü yapay zekayla yükselterek kare hızını artırmayı hedefliyor.

2. Ekranın Hz Değeri, Gördüğün Akıcılığı Belirler

Ekran yenileme hızı (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. 165 Hz bir ekran saniyede 165 kez yenilenir; ekran kartı yüksek kare hızı üretse bile ekranın Hz değeri düşükse o akıcılığı göremezsin.

Casper Excalibur G870 ve G915 : 16 inç 165 Hz ekranıyla FHD ve QHD IPS

Casper Excalibur G920: 300 Hz, 2560x1600 çözünürlüklü QHD IPS ekran

Parlaklık da günlük kullanımda fark yaratır: G870'te 250 nit, G915'te 350 nit, G920'de 500 nit.

3. MUX Switch Olan Bir Model Seç

MUX Switch, oyun laptoplarında ekran kartları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir özellik. Casper'ın ürün sayfalarına göre bu özellik, oyunlarda harici ekran kartını devreye alarak performans ile güç tüketimi arasında denge kurmana yardım ediyor. Casper Excalibur G870, G915 ve G920'nin üçünde de MUX Switch bulunuyor.

4. 8 GB RAM ile Başlıyorsan Yükseltme Payına Bak

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarlarının çoğu daha az RAM ile satılır; asıl mesele sonradan ekleme yapıp yapamayacağın. Casper Excalibur G870, G915 ve G920'de 2 RAM yuvası ve 64 GB'a kadar RAM desteği var. Üç modelde de 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor; oyun kütüphanen büyüdükçe ikinci bir SSD takabilirsin.

Küçük ama önemli bir not: Ürün adında FreeDOS yazan modeller işletim sistemi yüklü olmadan geliyor; Windows lisansını ayrıca hesaba katman gerekiyor.

5. Soğutma ve Bakımı Ciddiye Al

Oyun laptopu uzun seanslarda ısınır; performansı koruyan şey soğutma ve düzenli bakım. Casper Excalibur G915'te 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borusu, G870'te 5400 RPM'lik 2 FrostFlux fan bulunuyor. Casper, Excalibur modelleri için Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti veriyor: bakımın yılda bir yaptırılması öneriliyor, ilk bakım (kargo dahil) ücretsiz, sonrakiler ücretli.