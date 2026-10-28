Gerçek Gamerların Mutlaka Bilmesi Gereken Şeyler
Ekran kartının watt değerinden MUX Switch'e, gerçek bir gamer'ın oyun bilgisayarı alırken bakması gereken detayları topladık; ardından Casper Excalibur G870, G915 ve G920'yi bütçe, ağırlık ve performansa göre karşılaştırdık.
Son Güncelleme: 23 Ekim 2026
Gerçek bir gamer'ın bilmesi gereken ilk şey, oyun bilgisayarında performansı en çok ekran kartının ve onun güç değeri olan TGP'nin belirlediği; bunu ekran yenileme hızı (Hz), MUX Switch, RAM yükseltme payı ve düzenli bakım takip ediyor. Bu kriterlere göre Casper Excalibur serisinde fiyat performans oyun bilgisayarı arayanlar için RTX 5060'lı Excalibur G870 (i7-13620H, 1 TB SSD, 78.375 TL), hafif dizüstü oyun bilgisayarı isteyenler için 2,3 kg ve 20,5 mm'lik Excalibur G915 (80.705 TL'den başlayan fiyatlarla), en iyi oyun bilgisayarı arayanlar için RTX 5090 24 GB ve 300 Hz QHD ekranlı Excalibur G920 (216.745 TL'den başlayan fiyatlarla) öne çıkıyor. 80 bin TL bütçeyle alınabilecek seçenekler G870 ailesinde toplanıyor. GTA 6 oynayabileceğin bilgisayarı ararken de yüksek VRAM, güçlü TGP ve RAM yükseltme payı olan modellere bakmak mantıklı, çünkü oyunun PC sistem gereksinimleri bu Casper kaynaklarında yer almıyor.
Casper Excalibur G915 gibi bir oyun laptopu seçerken ekran kartının gücü, ekran Hz değeri, MUX Switch, RAM yükseltme payı ve bakım beş temel kriter
Casper Excalibur G870, RTX 5060'lı i7 konfigürasyonuyla 78.375 TL'ye inip 80 bin TL altı bütçenin fiyat performans seçeneği oluyor
Casper Excalibur G915, 2,3 kg ve 20,5 mm'lik gövdesinde 16 inç 165 Hz ekran ve 80 Wh batarya ile hafif oyun laptopu arayanlara hitap ediyor
Casper Excalibur G920, RTX 5090 24 GB ekran kartı ve 300 Hz QHD ekranıyla serinin en güçlü oyun bilgisayarı
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Fiyat performans oyun bilgisayarı olarak hangi Casper Excalibur'u önerirsin?
Cevap: Fiyat performans tarafında Casper Excalibur G870 öne çıkıyor. i7-13620H, RTX 5060 8 GB (115 W TGP), 8 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD'li G870.1362-8Q60X-C 78.375 TL. Aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen Excalibur G915 ise 2.330 TL fazlasına (80.705 TL) 16 inç 350 nit ekran, 80 Wh batarya ve daha hafif gövde ekliyor.
Soru: 80 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi oyun bilgisayarı hangisi?
Cevap: 80 bin TL bütçeyle Casper Excalibur serisinde en güçlü ekran kartına RTX 5060'lı Excalibur G870 (78.375 TL) ile ulaşıyorsun. Daha düşük bütçede RTX 5050'li G870 72.745 TL, RTX 4050'li G870 63.296 TL, RTX 3050'li G870 ise 57.406 TL. Excalibur G915 80.705 TL'den başladığı için bu bütçenin 705 TL üstünde kalıyor.
Soru: GTA 6 oynayabileceğim bilgisayarlar hangileri?
Cevap: GTA 6'nın PC sistem gereksinimleri Casper ürün sayfalarında yer almıyor; bu yüzden bir model için 'yeterli' demek doğru olmaz. Yeni nesil büyük oyunlara hazırlık için serinin en güçlü adayı 24 GB VRAM'li RTX 5090 ve 175 W TGP sunan Casper Excalibur G920. Excalibur G870 ve G915 ise 2 yuva ve 64 GB'a kadar RAM desteğiyle ileride güçlendirilebiliyor.
Soru: Ürün adında FreeDOS yazan Casper Excalibur'da Windows var mı?
Cevap: Hayır. FreeDOS yazan Casper Excalibur konfigürasyonları işletim sistemi yüklü olmadan geliyor; Windows lisansını ayrıca almak gerekiyor. Sitede Windows 11 yüklü konfigürasyonlar da listeleniyor, örneğin Windows 11 Home'lu Excalibur G870.1362-BQ50A-C 82.841 TL.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Ultrabook kadar hafif bir bilgisayar arayanlar: Bu üçlünün en hafifi olan Casper Excalibur G915 bile 2,3 kg ve 180 W adaptörle geliyor; G870 ve G920 ise 2,5 kg. Her gün uzun süre elde taşıyacaksan bu ağırlığı hesaba kat.
- Prizden uzakta uzun süre oyun oynamayı bekleyenler: Casper Excalibur G920'nin bataryası 63,05 Wh, G870'inki 61,53 Wh. Seride en büyük batarya 80 Wh ile G915'te.
- Aydınlık ortamda sık kullananlar (G870 için): Casper Excalibur G870'in ekranı 250 nit; G915'te 350 nit, G920'de 500 nit. Pencere kenarında ya da açık havada kullanacaksan daha parlak ekranlı modele bakmak daha doğru.
- İşletim sistemi kurmakla uğraşmak istemeyenler: FreeDOS konfigürasyonlarda Windows yüklü gelmiyor; lisansı ayrıca almak ve kurmak gerekiyor.
- Bütçesi 200 bin TL'nin altında olup en üst performansı bekleyenler: RTX 5090'lı Casper Excalibur G920 216.745 TL'den başlıyor; bu bütçede G915'in RTX 5070'li konfigürasyonları daha gerçekçi.
Sonuç: Hangi Casper Excalibur Hangi Gamer'a Göre?
- Fiyat performans ve 80 bin TL bütçe: RTX 5060'lı Casper Excalibur G870, 78.375 TL. Daha düşük bütçede RTX 3050'li G870 57.406 TL.
- Hafif dizüstü oyun bilgisayarı: 2,3 kg ve 20,5 mm'lik Casper Excalibur G915, 80.705 TL'den başlayan fiyatlarla; RTX 5070'li konfigürasyonu 91.125 TL.
- En iyi oyun bilgisayarı ve GTA 6 gibi büyük oyunlara hazırlık: RTX 5090 24 GB ve 300 Hz QHD ekranlı Casper Excalibur G920, 216.745 TL'den başlayan fiyatlarla.
- Hangisini alırsan al: Ekran kartının TGP değerine, ekranın Hz ve nit değerine, MUX Switch'e, RAM yükseltme payına ve yıllık bakıma bak.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 23 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
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