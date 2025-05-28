Gerçek Bir Hikayeden Uyarlanan THOMSON Türkiye’nin İlk Reklam Filmi Yayınlandı

THOMSON Türkiye Pazarlama Grup Yöneticisi Belemir Özkırım, “Reklam filminde, tesadüfen öğrendiğimiz gerçek bir hikayeyle, markamızın 132 yıllık geçmişine vurgu yapıyoruz. Yenilikçi teknolojileri ve yüksek kalite standartlarıyla Türkiye pazarına giriş yapan THOMSON modellerinin dünya standartlarına uygun kalitesi ve ileri teknolojisi ile sektörde fark yaratacağımıza inanıyoruz. Dayanıklı ürünleriyle uzun yıllardır kullanıcıların anılarında olumlu anlamda yer eden THOMSON’ın, tesadüfen öğrendiğimiz bir hikayesini gerçek karakterlerle filmde de konu edindik. Tüketicilerin, markaya olan duygusal bağlılığın anlatıldığı filmde, müşteri memnuniyetinin devamlılığına dikkat çektik. THOMSON, insana hizmet vermeyi öncelik edinmiş bir marka. Türkiye pazarındaki yerimizi aldık ve 30 yıl öncesine göre çok daha fazla gelişen ürünlerimizle insanların hayatlarına dokunmak, yeni anılarına dahil olmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.