Gerçek Bir Hikayeden Uyarlanan THOMSON Türkiye’nin İlk Reklam Filmi Yayınlandı
Avrupa’nın en çok bilinen televizyon üreticilerinden THOMSON, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptığını duyurmuştu. THOMSON, yaşanmış bir hikâyeden yola çıkarak hazırladığı, “Bir Ege Köyünün ilk renkli televizyonu“ konulu ilk reklam filmini yayınladı.
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