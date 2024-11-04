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Genç Fenerbahçeliler Lideri Cem Gölbaşı Neden Gözaltına Alındı?

Genç Fenerbahçeliler Lideri Cem Gölbaşı Neden Gözaltına Alındı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2024 - 17:34

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Polis tarafından evinde döviz ve ruhsatsız silah bulunan tribün liderinin gözaltına alınma nedeni ise kendisiyle dalga geçen bir Twitter hesabının sahibini bulup kaçırması.

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GFB (Genç Fenerbahçeliler) lideri Cem Gölbaşı, Kadıköy'deki tribünlerin tanıdığı isimlerden.

GFB (Genç Fenerbahçeliler) lideri Cem Gölbaşı, Kadıköy'deki tribünlerin tanıdığı isimlerden.

Sefa Kalya'nın ölümünün ardından tribünlerin yeni lideri olan Gölbaşı hakkında sosyal medyada pek çok paylaşım dönmeye başlamıştı.

Sefa Kalya'nın ölümünün ardından tribünlerin yeni lideri olan Gölbaşı hakkında sosyal medyada pek çok paylaşım dönmeye başlamıştı.

Mehmet Büyükekşi isimli parodi hesap ise bu tip paylaşım yapanların başında geliyordu.

Mehmet Büyükekşi isimli parodi hesap ise bu tip paylaşım yapanların başında geliyordu.

Hesabın sahibini bulan Gölbaşı ise yanında bir grup arkadaşı ile hesabı yöneten B.İ.'nin çalıştığı giyim mağazasına gitti.

Hesabın sahibini bulan Gölbaşı ise yanında bir grup arkadaşı ile hesabı yöneten B.İ.'nin çalıştığı giyim mağazasına gitti.

Cansız mankenlerin üzerinde bulunan sarı peruğu inceleyen grup Bİ'yi mağazadan çıkararak uzaklaştı.

B.İ'yi evine götüren Gölbaşı ve adamları perukla bir özür videosu çektirdi.

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Videonun dolaşıma sokulmasının ardından polis harekete geçti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü tribün lideri ve yanındaki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Videonun dolaşıma sokulmasının ardından polis harekete geçti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü tribün lideri ve yanındaki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bir miktar döviz, 72 fişek, bir balistik yelek ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve tehdit suçlarından gözaltına alınan Gölbaşı bugün tutuklanma talebiyle Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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