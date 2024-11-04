Genç Fenerbahçeliler Lideri Cem Gölbaşı Neden Gözaltına Alındı?

Yapılan aramalarda bir miktar döviz, 72 fişek, bir balistik yelek ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve tehdit suçlarından gözaltına alınan Gölbaşı bugün tutuklanma talebiyle Bakırköy Adliyesine sevk edildi.