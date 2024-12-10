Kaptan Kamarasının Sancak Tarafta Yer Almasının Eski Denizcilik Geleneklerinden Gelen İlginç Sebepleri

Gemi yapımından bu yana kaptan köşklerinin ve kaptan kamaralarının neden çoğunlukla sancak tarafta yer aldığı merak edilen sorulardan biri olmuştur. Bu geleneksel düzenin kökleri eski denizcilik alışkanlıklarına kadar uzanıyor ve hem tarihsel hem de pratik sebeplere dayanıyor. Peki gerçekten de sancak tarafının bir üstünlüğü var mı? Kaptanlar bu nedenle bu odada mı konaklar? Yoksa her şey eski bir alışkanlık mı?

Kaynak

Kaynak