Haberler
Yaşam
Gelişimsel Psikoloji Doktorundan Toplumsal Kriz Anlarındaki Paylaşımlara Dair Kritik Uyarı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 17:52

Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırısının ardından Türkiye’yi derinden etkileyen benzer bir olay Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Onikişubat ilçesindeki ortaokulda, bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 

Sosyal medyada ise bu olaya dair paylaşımlar eksik olmuyor. Ancak Gelişimsel Psikoloji Doktoru Tolga Yıldız, kriz anlarında bu paylaşımlarda bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş.

Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırısının ardından Türkiye’yi yasa boğan bir diğer benzer olay Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. İki olayda da öğrenciler, okullara gelerek saldırı gerçekleştirdi. 

Türkiye'yi derinden etkileyen bu olayların ardından vatandaşlarımız öfkesini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Ancak hem sosyal medyadaki paylaşımlara bakarken hem de kendimiz paylaşım yaparken dikkatli olmamız gereken bazı noktalar var. Örneğin sosyal medya hesaplarının dezenformasyon için paylaştığı asılsız haberlere inanmamak, doğruluğundan emin olmadığımız haberleri daha fazla kişiye ulaştırmamamız gerekiyor.

Peki kendi hesaplarımızda paylaşım yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Gelişimsel Psikoloji Doktoru, tüm sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

'Bazı suçlar karşısında kınama, öfke ve tepki göstermek elbette insani ve toplumsal olarak anlaşılır bir reflekstir ancak kullanılan dil her zaman beklediğimiz etkiyi üretmeyebilir. Özellikle ayrıntıyı büyüten, failin eylemini merkezine alan, dehşeti tekrar tekrar sahneleyen ya da “bakın ne kadar korkunç” derken istemeden o eylemi görünür ve çarpıcı hale getiren ifadeler, kimi kişiler için caydırıcı olmak yerine özendirici bir yankı da yaratabilir. Tepki bazen ahlaki bir sınır çizmek yerine, suç işlemeye eğilimli zihinlerde bir tür dikkat, güç, etki ya da ödül duygusuna dönüşebilir. Bu yüzden toplumsal duyarlılığı ifade ederken yalnızca ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz de önemlidir. Faili parlatmadan, suçu dramatize etmeden, mağduru ve toplumsal iyileşmeyi merkeze alan bir dil kurmak daha sağlıklı, daha sorumlu ve daha koruyucu bir iletişim biçimidir.'

"Görüntüleri paylaşmayınız."

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
