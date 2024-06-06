Geçmiş Günlere Yanan Ezgi Mola'dan Divane Aşık Alina'ya 6 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Geçmiş Günlere Yanan Ezgi Mola'dan Divane Aşık Alina'ya 6 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Yargı bitti ama dostluk baki! Pınar Deniz, rol arkadaşı Uğur Polat'la tatilde de buluştu.
Özge Özpirinçci, yakın dostu Alina ve Umut Evirgen'i kadrajına aldı.
Şeyma Subaşı, kızının yıl sonu müsameresinde gurur duydu.
Berfu Yeneler, "zengin evimden" vurgusu yapmasa olmazdı.
Farah Zeynep Abdullah, akıma katıldı.
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Danla Bilic, mekanındaydı.
Merve Boluğur, kitapçıdan çıkamadı.
Pelin Akil, kızı tepesinde yemek yedi.
Hadise, kendisi için çizilen portreyi paylaştı.
Cemal Can Canseven, arkadaşlarıyla gecelere aktı.
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Ezgi Mola, geçmiş günlere yandı. Eski resimlerine düştü!
Yasemin Tatlıses'in uyuyan bebeği kalbimizi eritti.
Müge Boz, kendisine emzirme sütyeni alan eşini paylaştı.
Caner Yıldırım, mod değişimini aktardı.
Hayvan dostu Cem Yılmaz, Albert'le tanıştırdı.
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