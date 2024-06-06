Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Geçmiş Günlere Yanan Ezgi Mola'dan Divane Aşık Alina'ya 6 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Geçmiş Günlere Yanan Ezgi Mola'dan Divane Aşık Alina'ya 6 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 01:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yargı bitti ama dostluk baki! Pınar Deniz, rol arkadaşı Uğur Polat'la tatilde de buluştu.

Yargı bitti ama dostluk baki! Pınar Deniz, rol arkadaşı Uğur Polat'la tatilde de buluştu.

Özge Özpirinçci, yakın dostu Alina ve Umut Evirgen'i kadrajına aldı.

Özge Özpirinçci, yakın dostu Alina ve Umut Evirgen'i kadrajına aldı.

Şeyma Subaşı, kızının yıl sonu müsameresinde gurur duydu.

Şeyma Subaşı, kızının yıl sonu müsameresinde gurur duydu.

Berfu Yeneler, "zengin evimden" vurgusu yapmasa olmazdı.

Berfu Yeneler, "zengin evimden" vurgusu yapmasa olmazdı.

Farah Zeynep Abdullah, akıma katıldı.

Farah Zeynep Abdullah, akıma katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Danla Bilic, mekanındaydı.

Danla Bilic, mekanındaydı.

Merve Boluğur, kitapçıdan çıkamadı.

Merve Boluğur, kitapçıdan çıkamadı.

Pelin Akil, kızı tepesinde yemek yedi.

Pelin Akil, kızı tepesinde yemek yedi.

Hadise, kendisi için çizilen portreyi paylaştı.

Hadise, kendisi için çizilen portreyi paylaştı.

Cemal Can Canseven, arkadaşlarıyla gecelere aktı.

Cemal Can Canseven, arkadaşlarıyla gecelere aktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ezgi Mola, geçmiş günlere yandı. Eski resimlerine düştü!

Ezgi Mola, geçmiş günlere yandı. Eski resimlerine düştü!

Yasemin Tatlıses'in uyuyan bebeği kalbimizi eritti.

Yasemin Tatlıses'in uyuyan bebeği kalbimizi eritti.

Müge Boz, kendisine emzirme sütyeni alan eşini paylaştı.

Müge Boz, kendisine emzirme sütyeni alan eşini paylaştı.

Caner Yıldırım, mod değişimini aktardı.

Caner Yıldırım, mod değişimini aktardı.

Hayvan dostu Cem Yılmaz, Albert'le tanıştırdı.

Hayvan dostu Cem Yılmaz, Albert'le tanıştırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın