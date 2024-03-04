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Geçiş Dönemi Havalarına Hazırlıksız Yakalanmamak İçin Dolabınızda Bulunması Gereken 12 Parça

etiket Geçiş Dönemi Havalarına Hazırlıksız Yakalanmamak İçin Dolabınızda Bulunması Gereken 12 Parça

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 10:12

Mevsim geçişlerinde ne giyeceğinizi bilememek, dolabınızın önünde saatlerce geçirmenize neden olabilir. Ancak, dolabınızda bulunması gereken 12 temel parça ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Bu parçalar, hava durumu ne olursa olsun, her zaman şık ve rahat hissetmenizi sağlar!

Bu içerik 02.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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River Club Erkek Siyah İçi Astarlı Suya Dayanıklı Kapüşonlu Cepli Yağmurluk

River Club Erkek Siyah İçi Astarlı Suya Dayanıklı Kapüşonlu Cepli Yağmurluk

Geçiş dönemlerinde hava koşullarının belirsizliğine karşı dolabınızda mutlaka bulunması gereken bir üründür. Bu yağmurluk, hem modern tasarımıyla dikkat çekiyor, hem de fonksiyonel özellikleri sayesinde size konfor sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendiğimi söylemeliyim. Yaşım 65 hayatımda hiç yağmurluk ve rüzgarlık giymemiştim. Genelde mont kaban palto tercih ediyordum. İlk defa denedim. Çok memnun kaldım.

Hepsiburada

Marks & Spencer Relaxed Fit Bomber Ceket

Marks & Spencer Relaxed Fit Bomber Ceket

Bu tasarım, rahat bir kalıp, yuvarlak yaka ve ön kısmında yer alan fermuar, bu parçaya spor bir detay katmakta. Mevsim geçişlerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ürün, günlük kombinlerinizin favorisi olacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

AC&Co / Altınyıldız Classics Anti-pilling Sweatshirt

AC&Co / Altınyıldız Classics Anti-pilling Sweatshirt

Altınyıldız Classics'in AC&Co tüylenmeyen Standart Fit Bato Yaka Polar Sweatshirt, mevsim geçişlerine karşı sizi korurken aynı zamanda şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlayacak. Bu ürün, hem konforu hem de estetiği bir arada sunarak gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline gelecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İyi ki almışım altın yıldız kalitesi kesinlikle tavsiye ederim bu fiyata çok iyi.

Hepsiburada

DeFacto Relax Fit Kapüşonlu Kalın Sweatshirt

DeFacto Relax Fit Kapüşonlu Kalın Sweatshirt

Relax Fit Kapüşonlu Sweatshirt, kanguru cepleri ve pamuk karışımlı kumaşıyla dikkat çekiyor. Bu sweatshirt, modern kadının gardırobuna eşsiz bir dokunuş katıyor. Bu parça, günlük yaşamda rahatlık arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel içi polarlı rengi farklı tüylenecek gibi durmuyor kumaşını sevdim kendi bedeninizi alın zaten bol kalıp.

Hepsiburada

Levi's Standart Fit Kot Ceket Erkek Kot Ceket serin hava koşullarında bile stilinizi korumanıza yardımcı olacak.

Levi's Standart Fit Kot Ceket Erkek Kot Ceket serin hava koşullarında bile stilinizi korumanıza yardımcı olacak.

Bu kot ceket, Levi's'ın kalitesi ve güvencesiyle, her erkeğin gardırobunda bulunması gereken bir parça. Sadece sıcak tutmakla kalmaz, aynı zamanda jean kombinlerinize çok yakışacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Mai Crochel Vizon Üçlü Triko Takım

Mai Crochel Vizon Üçlü Triko Takım

Bu takım, özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında, hava sıcaklıklarının ne tamamen soğuk ne de tamamen sıcak olduğu dönemlerde, hem şıklığı hem de kullanışlılığı ile ön plana çıkıyor. 

Ürüne burdan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı çok esnek ve kumaş dokusu üzerinizde yok gibi rahat.

Hepsiburada

DeFacto Su Geçirmez Regular Fit Kapüşonlu Yağmurluk

DeFacto Su Geçirmez Regular Fit Kapüşonlu Yağmurluk

DeFacto'nun Su Geçirmez Regular Fit Kapüşonlu Yağmurluk modeli, tarzınıza zarif bir dokunuş katacak. Bu ürün, hem işlevsel hem de estetik açıdan beklentilerinizi karşılayacak. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu hava koşullarında sizi kuru tutacaktır!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Tommy Hilfiger Su Geçirmez Regular Fit Yalıtımlı Şişme Yelek

Tommy Hilfiger Su Geçirmez Regular Fit Yalıtımlı Şişme Yelek

Tommy Hilfiger erkek şişme yelek, su geçirmez özelliği önemli bir detay. Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi sayesinde vücut ısısını koruyarak soğuk hava koşullarına karşı mükemmel bir koruma sağlar. Bu yelek, Tommy Hilfiger'ın özgün tasarım anlayışını ve kalite standartlarını karşılıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai Collection Rosalind Antrasit Çizgili Blazer Ceket

Mai Collection Rosalind Antrasit Çizgili Blazer Ceket

Katlı yaka tasarımı ve dökümlü formu ile dikkat çekiyor. Vatkalı ve astarlı yapısı sayesinde hem tarzınızı hem de rahatlığınızı ön planda tutan bu blazer ceket, günlük kombinlerinizi zenginleştirecek bir parça. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı harika kaliteli ve biraz kalın tok bir yapısı var ben çok beğendim.

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Gap Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Gap Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Gap Logo Kapüşonlu Sweatshirt, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası haline gelecek. Spor salonunda ter atarken veya günlük koşuşturmacada yapmış olduğunuz kombinlere rahatça uyum sağlar ve hava değişikliğinde hemen üzerinize alabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Standart gap kalitesi. kaç sefer yıkadım hiçbir şey olmadı yumuşacık.

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Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Gri Palazzo Pantolon

Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Gri Palazzo Pantolon

Bu pantolon her mevsim geçişinde sizi en iyi şekilde giydirecek. Likra malzemesi sayesinde esnek ve konforlu bir kullanım sağlar. Cırt kapama özelliği, pratik bir kullanım sunarken, palazzo kesimi ise geniş ve rahat bir yapıya sahiptir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldım. Kumaşı gerçekten harika. Beli, duruşu mükemmel.

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Avva Erkek Açık Gri Yandan Cepli Beli Lastikli Bağcıklı Duble Paça Relaxed Fit Rahat Kesim Jogger Pantolon

Avva Erkek Açık Gri Yandan Cepli Beli Lastikli Bağcıklı Duble Paça Relaxed Fit Rahat Kesim Jogger Pantolon

Bel kısmında yer alan lastik ve bağcık detayı, kullanıcısına tam anlamıyla uyum sağlar ve konforlu bir kullanım sunar. Yandan cepleri ise hem pratik bir kullanım sağlar, hem de pantolonun tasarımına sportif bir hava katar.  Hava koşullarına uyum sağlamak ve tarzınızı keşfetmek için bu pantolonu hemen sepetinize eklemelisiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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