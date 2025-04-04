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Gece Vakti Dinlendiğinde Dertleri Sıfırlayan Playlist Hazırladık!

etiket Gece Vakti Dinlendiğinde Dertleri Sıfırlayan Playlist Hazırladık!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 20:05

Kimi şarkılar vardır dertlere derman olan... Senin için o listeyi hazırlıyor, dertlerinden kurtulmanı sağlıyoruz!

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1. Gece Yolcuları - Unut Beni

2. Barış Manço - Unutamadım

3. Selami Şahin & Burcu Güneş - Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim

4. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse

5. İlyas Yalçıntaş - Dilberim

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6. Kahraman Deniz - Böyle Sever (Official Video)

7. Cem Adrian - Ela Gözlüm (Official Audio)

8. Söyle Sunam

9. Haluk Levent - Akşamlar

10. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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