Gece Vakti Dinlendiğinde Dertleri Sıfırlayan Playlist Hazırladık!
Gece Vakti Dinlendiğinde Dertleri Sıfırlayan Playlist Hazırladık!
Kimi şarkılar vardır dertlere derman olan... Senin için o listeyi hazırlıyor, dertlerinden kurtulmanı sağlıyoruz!
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1. Gece Yolcuları - Unut Beni
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2. Barış Manço - Unutamadım
3. Selami Şahin & Burcu Güneş - Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim
4. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse
5. İlyas Yalçıntaş - Dilberim
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6. Kahraman Deniz - Böyle Sever (Official Video)
7. Cem Adrian - Ela Gözlüm (Official Audio)
8. Söyle Sunam
9. Haluk Levent - Akşamlar
10. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
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