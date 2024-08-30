Gaziantep’deki Zafer Bayramı Kutlamalarında Haniye Tepkisi: Pankartı İndirildi

Gaziantep’de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin düzenlendiği meydanda öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye pankartı olması alandaki Gazilerin tepkisini çekti. Haniye pankartı, sonrasında indirilerek yerine Atatürk ve Türk Bayrağı asıldı.