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Gaziantep’deki Zafer Bayramı Kutlamalarında Haniye Tepkisi: Pankartı İndirildi

Gaziantep’deki Zafer Bayramı Kutlamalarında Haniye Tepkisi: Pankartı İndirildi

Gaziantep
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 12:39

Gaziantep’de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin düzenlendiği meydanda öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye pankartı olması alandaki Gazilerin tepkisini çekti. Haniye pankartı, sonrasında indirilerek yerine Atatürk ve Türk Bayrağı asıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Gaziantep’te alana gelen Gaziler, alanda bulunan öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’nin pankartına tepki gösterdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Gaziantep’te alana gelen Gaziler, alanda bulunan öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’nin pankartına tepki gösterdi.

Görüntüler 👇

Sonrasında alanda bulunan İsmail Haniye pankartları CHP’liler tarafından indirilerek yerine Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asıldı.

Sonrasında alanda bulunan İsmail Haniye pankartları CHP’liler tarafından indirilerek yerine Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asıldı.

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