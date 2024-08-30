Gaziantep’deki Zafer Bayramı Kutlamalarında Haniye Tepkisi: Pankartı İndirildi
Gaziantep’deki Zafer Bayramı Kutlamalarında Haniye Tepkisi: Pankartı İndirildi
Gaziantep’de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin düzenlendiği meydanda öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye pankartı olması alandaki Gazilerin tepkisini çekti. Haniye pankartı, sonrasında indirilerek yerine Atatürk ve Türk Bayrağı asıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Gaziantep’te alana gelen Gaziler, alanda bulunan öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’nin pankartına tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüler 👇
Sonrasında alanda bulunan İsmail Haniye pankartları CHP’liler tarafından indirilerek yerine Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asıldı.
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın