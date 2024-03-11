Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Milyonluk 'İhalesiz' Zeytin Alımı

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlatacağı koliler için pazarlık usulü ihaleyle 15 milyon liralık zeytin alımı yaptı. İhaleyi eski AKP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Haştaş’ın şirketi Haştaş Gıda alırken, yetkililer ihalenin neden pazarlık usulü yapıldığı yönündeki soruya 'bilmiyorum' yanıtını verdi.