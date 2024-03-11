Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Milyonluk 'İhalesiz' Zeytin Alımı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Milyonluk 'İhalesiz' Zeytin Alımı
AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlatacağı koliler için pazarlık usulü ihaleyle 15 milyon liralık zeytin alımı yaptı. İhaleyi eski AKP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Haştaş’ın şirketi Haştaş Gıda alırken, yetkililer ihalenin neden pazarlık usulü yapıldığı yönündeki soruya 'bilmiyorum' yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun yıllardır AK Parti bünyesinde bulunan ve son 10 yıldır da Fatma Şahin'in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüz ihale yapıldığı yönündeki iddialar gündemde.
T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, 2 Şubat 2024 tarihinde yapılan 'zeytin alım ihalesi', Kamu İhale Yasası’nın afet gibi önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için öngördüğü pazarlık usulü ile gerçekleştirildi.
Yaklaşık maliyetin 19 milyon 599 bin 600 lira olarak belirlendiği ihaleyi Haştaş Gıda aldı. Şirketin sahibi Mehmet Haştaş’ın Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı olduğu ve 2014 yılında AK Parti Adana İl Başkanı seçilen Fikret Yeni’nin listesinden il yönetimine girdiği öğrenildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Mehmet Haştaş arasında 5 Mart 2024’te 14 milyon 986 bin 800 TL’lik sözleşme imzalandı.
İhale ile ilgili T24'e konuşan belediye yetkilileri, zeytinlerin dağıtımı yapılacak olan ramazan kolileri için alındığını söyledi. Yetkililer, söz konusu satın alımın neden ihaleye çıkılmak yerine pazarlık usulüyle ilgili alındığını yönündeki soruya ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda