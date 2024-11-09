Gazeteci Furkan Karabay Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

'Haberlerde Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen hususlardan bahsedilmiştir, tutuklamaya sevk dilekçesini Başsavcı Vekili yazmıştır. Haberlerde de bunlardan bahsedilmiştir. Hiçbir çarpıtma, dilekçede olmayan bir şeyi yazmam söz konusu değildir. Dolayısı ile bir kere burada ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlaması zannımca çürümüş oluyor.

Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme ise keyfi bir şekilde dosyaya konulmuştur, çünkü burada terörle mücadele eden kişiyi kime nasıl ne şekilde hedef gösterttiğim meçhuldür, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz.

Üstelik haberlerde başsavcı ve vekilinin görev aldığı soruşturmalar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Dolayısı ile onların geçmişte yaptığı görevleri anlatarak nasıl onları hedef göstermiş olabilirim? Hakaret suçlaması ise hiçbir suç bulunamadığında konulan bir suçlamadır. Burada da sırf dosyayı kalabalık göstermek için adete birde hakaret suçu koyalım denilmiştir. Hakaret herkesçe bilinen duyulan soyut ve öznel olmayan bir şeydir. Yazdığım haber metinlerinde hakarete vücut bulacak herhangi bir harf bile yoktur.

Dolayısıyla suçlamaların içi boştur. Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.”