Gazeteci Furkan Karabay Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Gazeteci Furkan Karabay Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan 10Haber muhabiri Furkan Karabay “terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef gösterme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Gazeteci Furkan Karabay'a, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme', 'kamu görevlisine hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi.
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Karabay'ın emniyetteki sorgusunda ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
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