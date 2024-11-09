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Gazeteci Furkan Karabay Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Gazeteci Furkan Karabay Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2024 - 19:53

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan 10Haber muhabiri Furkan Karabay “terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef gösterme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gazeteci Furkan Karabay'a, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme', 'kamu görevlisine hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi.

Gazeteci Furkan Karabay'a, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme', 'kamu görevlisine hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi.

Karabay'ın emniyetteki sorgusunda ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

Karabay'ın emniyetteki sorgusunda ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

'Haberlerde Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen hususlardan bahsedilmiştir, tutuklamaya sevk dilekçesini Başsavcı Vekili yazmıştır. Haberlerde de bunlardan bahsedilmiştir. Hiçbir çarpıtma, dilekçede olmayan bir şeyi yazmam söz konusu değildir. Dolayısı ile bir kere burada ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlaması zannımca çürümüş oluyor.

Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme ise keyfi bir şekilde dosyaya konulmuştur, çünkü burada terörle mücadele eden kişiyi kime nasıl ne şekilde hedef gösterttiğim meçhuldür, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz.

Üstelik haberlerde başsavcı ve vekilinin görev aldığı soruşturmalar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Dolayısı ile onların geçmişte yaptığı görevleri anlatarak nasıl onları hedef göstermiş olabilirim? Hakaret suçlaması ise hiçbir suç bulunamadığında konulan bir suçlamadır. Burada da sırf dosyayı kalabalık göstermek için adete birde hakaret suçu koyalım denilmiştir. Hakaret herkesçe bilinen duyulan soyut ve öznel olmayan bir şeydir. Yazdığım haber metinlerinde hakarete vücut bulacak herhangi bir harf bile yoktur.

Dolayısıyla suçlamaların içi boştur. Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.”

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