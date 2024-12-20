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Gazeteci Ayşenur Arslan’ın 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

Gazeteci Ayşenur Arslan’ın 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.12.2024 - 09:41

Bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan'ın, 2023'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Arslan'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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İstanbul'da 2 Ekim 2023'de bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan'ın önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul'da 2 Ekim 2023'de bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan'ın önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı

Şüpheli Ayşenur Arslan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sarf ettiği sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirttiği ve şunları söyledi:

Şüpheli Ayşenur Arslan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sarf ettiği sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirttiği ve şunları söyledi:

“Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Bir takım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır.”

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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