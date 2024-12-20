Gazeteci Ayşenur Arslan’ın 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

“Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Bir takım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır.”