Gazeteci Ayşenur Arslan’ın 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor
Gazeteci Ayşenur Arslan’ın 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor
Bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan'ın, 2023'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Arslan'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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İstanbul'da 2 Ekim 2023'de bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan'ın önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı
Şüpheli Ayşenur Arslan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, sarf ettiği sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirttiği ve şunları söyledi:
Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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