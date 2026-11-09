Gamfed Türkiye Yazio: ‘Oyun Oynarken Beynimizde Neler Oluyor?’ Yanıtını Merak Edeceğiniz 8 Soru

Örneğin, prefrontal korteks dikkat, planlama ve karar verme süreçlerinde rol oynarken orbitofrontal korteks ödülleri değerlendirmemize ve seçenekler arasında karar vermemize yardımcı oluyor.

Nucleus accumbens, ödül beklentisi ve motivasyonla ilişkili sistemlerin önemli bir parçası. Bir sonraki seviyeyi geçme veya nadir bir eşya kazanma isteğimizde bu sistemin de rolü bulunuyor.

Korku ve heyecan içeren oyunlarda amigdala tehdit algısıyla ilişkili süreçlere katılıyor. Hipokampus ise oyun dünyasında haritaları, yolları ve mekânsal bilgileri öğrenmemizde görev alıyor.

Bunların yanında beyincik, hareketlerin koordinasyonu ve motor becerilerin öğrenilmesi açısından önem taşıyor. Hipotalamus ise stres yanıtı ve hormon sistemleriyle ilişkili süreçlerde rol oynuyor.

Oyun oynarken beynimizde ödül beklentisinden mekânsal hafızaya, hareket kontrolünden karar vermeye kadar pek çok sistem eş zamanlı çalışıyor.