Gamfed Türkiye Yazio: ‘Oyun Oynarken Beynimizde Neler Oluyor?’ Yanıtını Merak Edeceğiniz 8 Soru
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Bir oyunda son saniyede kazanmak, defalarca yenildiğimiz bir rakibi sonunda alt etmek ya da yalnızca birkaç dakika oynadığımızı düşünürken saatlerin geçtiğini fark etmek..
Bütün bunlar beynimizde nasıl gerçekleşiyor?
Video oyunlarının yalnızca eğlence aracı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Oyun oynarken beynimiz öğreniyor, tahminlerde bulunuyor, ödül bekliyor, karar veriyor ve deneyimlere göre kendini yeniden düzenliyor.
Nörobilim araştırmaları, oyun sırasında beynin ödül, dikkat, hafıza, hareket kontrolü ve karar verme sistemlerinin birlikte çalıştığını gösteriyor ama oyunların bizi bu kadar içine çekmesinin arkasında hangi biyolojik mekanizmalar var?
Oyun oynarken beynimizin tek bir bölgesi aktif hâle gelmiyor. Aksine, farklı görevleri üstlenen birçok bölge birlikte çalışıyor.
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