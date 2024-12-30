Game of Thrones Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
Game of Thrones Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
Bu efsanevi diziye dair bilgilerin ne kadar taze olduğunu test etmek için hazırladığımız genel kültür testine hazır mısın? Stark'ların kışı, Lannister'ların altınları, Targaryen'ların ejderhaları ve daha pek çok ayrıntıyı hatırlamaya hazır ol!
Game of Thrones Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
Haydiii!
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1. Targaryen ailesinin en bilinen ejderhasının adı nedir?
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2. Kral Robert Baratheon’un öldürülmesinden sonra taht için mücadele veren ilk kişi kimdir?
3. Hangi Targaryen kralı, “Deli Kral” olarak bilinir?
4. “Işık Tanrısı”na tapan kişi kimdir?
5. Jon Snow’un gerçek annesi kimdir?
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6. Kim, "Kızıl Düğün" olarak bilinen katliamda, sayısız kişinin ölümüne yol açmıştır?
7. Daenerys’in sonuna kadar sadık kalan ve en yakın yardımcısı olan kişi kimdir?
8. Dorne'daki en güçlü aile hangisidir?
9. Arya Stark’ın listesinde ilk öldürdüğü kişi kimdir?
10. Jon Snow'un sahip olduğu kılıcının adı nedir?
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11. Tyrion’un en yakın dostu kimdir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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