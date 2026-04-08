Galatasaray Şampiyonluk Yolundaki Kritik Göztepe Maçında Hata Yapmadı

Bu akşam erteleme maçında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray, Trabzonspor maçının 11’inde olmayan Boey, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Sana, Alprilla ve Sallai ile maça ilk 11’de başladı.

Galatasaray, ilk yarıyı Barış Alper Yılmaz ve Allan’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 önde kapattı.

Göztepe, ikinci yarının başında Juan Santos ile farkı 1’e indirdi ve umutlandı Lemina, Sara’nın asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1’e geldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.

Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki puanını 67’ye yükseltti ve en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4’e çıkardı. Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.