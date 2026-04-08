Galatasaray Şampiyonluk Yolundaki Kritik Göztepe Maçında Hata Yapmadı

Galatasaray Şampiyonluk Yolundaki Kritik Göztepe Maçında Hata Yapmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 21:59

Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, erteleme maçında İzmir’de Göztepe ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor maçının 11’inden 6 farklı oyuncu ile maça başlayan Galatasaray, Göztepe’yi Barış Alper Yılmaz, Allan (k.k.) ve Lemina’nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor’a deplasmanda kaybedince şampiyonluk yarışı da alev almıştı.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor’a deplasmanda kaybedince şampiyonluk yarışı da alev almıştı.

Bu akşam erteleme maçında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray, Trabzonspor maçının 11’inde olmayan Boey, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Sana, Alprilla ve Sallai ile maça ilk 11’de başladı.

Galatasaray, ilk yarıyı Barış Alper Yılmaz ve Allan’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 önde kapattı.

Göztepe, ikinci yarının başında Juan Santos ile farkı 1’e indirdi ve umutlandı Lemina, Sara’nın asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1’e geldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.

Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki puanını 67’ye yükseltti ve en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4’e çıkardı. Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
