Galatasaray Karagümrük'ü Son Anda Devirdi! Fenerbahçe Kayserispor'u Rahat Geçti
Galatasaray Karagümrük'ü Son Anda Devirdi! Fenerbahçe Kayserispor'u Rahat Geçti
Süper Lig'in 36. haftası büyük heyecana sahne oldu. Lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanından son anda galibiyet çıkarmayı başardı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe de konuk ettiği Kayserispor'dan üç puan almayı bildi.
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Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
İki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkarken karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekip, Mendes'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 45+4'te Barış Alper'in golü ile skora denge getirdi. İlk yarı, 1-1'lik eşitlikte noktalandı.
70. dakikada ise sahneye Dries Mertens çıktı. Belçikalı futbolcu, Barış Alper'in asistinde takımını öne geçiren golü kaydetti.
Ev sahibi ekip, 83'de golcüsü Marcao ile skoru 2-2'ye getirse de 90. dakikada Berkan Kutlu, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
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Ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe ise kritik haftada sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Batshuayi ve Djiku'nun golleriyle ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol, 59'da Çağlar Söyüncü'den geldi.
Ligin 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
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