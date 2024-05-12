Galatasaray Karagümrük'ü Son Anda Devirdi! Fenerbahçe Kayserispor'u Rahat Geçti

Süper Lig'in 36. haftası büyük heyecana sahne oldu. Lider Galatasaray, Karagümrük deplasmanından son anda galibiyet çıkarmayı başardı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe de konuk ettiği Kayserispor'dan üç puan almayı bildi.