Galatasaray Formasının Renkleri Nasıl Doğdu?

Galatasaray’ın bugün tanıdığımız sarı kırmızı formalarının ardında tarihsel bir serüven yatıyor. Sarı ve kırmızı milyonlarca taraftarın kalbinde özel bir yere sahip olsa da bu renklerin takımın tarihinde nasıl belirdiği oldukça ilginç bir yolculuğun sonunda ortaya çıkmış. Galatasaray’ın renk seçiminde yanlış adımlar heyecan verici tesadüfler ve bir kumaşçı dükkanındaki keşif rol oynuyor. Peki Sarı Kırmızı renkler nasıl Galatasaray’ın simgesi haline geldi? İşte Ali Sami Yen’den ve o dönemin kulüp kurucularından dinlediğimizde tam da böyle başlıyor her şey…

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