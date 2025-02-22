onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

TFF Fenerbahçe galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 21:03

Süper Lig'in 25. haftasında onanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip arasında geçecek kıyasıya rekabet için nefesler tutulurken, sarı-kırmızılı takım ligde yoluna namağlup devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip ise şampiyonluk için önemli bir adım atarak aradaki puan farkını düşürmeyi hedefliyor. Peki,  Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak?  Galatasaray-Fenerbahçe hangi kanalda? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Fenerbahçe, Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olmaya hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Fenerbahçe, Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olmaya hazırlanıyor.

Dev derbiyi futbolseverler heyecanla bekliyor. Zirvede yer alan Galatasaray ile 2. sıradaki Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda puan almak için ezeli rekabete hazırlanıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Arasında Kaç Puan Fark Var?

Galatasaray-Fenerbahçe Arasında Kaç Puan Fark Var?

Sarı-kırmızılılar sezon başından beri korudukları zirvede 63 puanla yer alıyor. Galatasaray bu sezon oynadığı 23 maçtan sadece 3 beraberlik alarak namağlup ünvanını da koruyor. 

Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki puan farkı ise sadece 6.

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda?

Rams Park'ta oynanacak derbi mücadelesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.  Galatasaray-Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'de yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın