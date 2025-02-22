Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Sarı-kırmızılılar sezon başından beri korudukları zirvede 63 puanla yer alıyor. Galatasaray bu sezon oynadığı 23 maçtan sadece 3 beraberlik alarak namağlup ünvanını da koruyor.

Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki puan farkı ise sadece 6.