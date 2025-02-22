Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Süper Lig'in 25. haftasında onanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip arasında geçecek kıyasıya rekabet için nefesler tutulurken, sarı-kırmızılı takım ligde yoluna namağlup devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip ise şampiyonluk için önemli bir adım atarak aradaki puan farkını düşürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe hangi kanalda?
İşte, detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Fenerbahçe, Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olmaya hazırlanıyor.
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Galatasaray-Fenerbahçe Arasında Kaç Puan Fark Var?
Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Hangi Kanalda?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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