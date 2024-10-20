Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Efsane Spor Yazarı Turgay Renklikurt Hayatını Kaybetti!
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Efsane Spor Yazarı Turgay Renklikurt Hayatını Kaybetti!
Galatasaray Divan Üyesi ve efsane spor yazarı Turgay Renklikurt, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Divan Üyesi ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Turgay Renklikurt hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Renklikurt'un cenazesi, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek.
Turgay Renklikurt'un vefatı sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nden de açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 6622 sicil numaralı Divan üyesi Turgay Renklikurt’un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın