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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Efsane Spor Yazarı Turgay Renklikurt Hayatını Kaybetti!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Efsane Spor Yazarı Turgay Renklikurt Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 18:51

Galatasaray Divan Üyesi ve efsane spor yazarı Turgay Renklikurt, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Divan Üyesi ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Turgay Renklikurt hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Divan Üyesi ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Turgay Renklikurt hayatını kaybetti.

Üç adım ve uzun atlamada Türkiye şampiyonlukları bulunan Turgay Renklikurt, İstanbul Riva'daki araziyi de Galatasaray kulübüne kazandıran isimlerden biriydi.

Renklikurt'un cenazesi, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek.

Renklikurt'un cenazesi, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek.

Turgay Renklikurt'un vefatı sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nden de açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 6622 sicil numaralı Divan üyesi Turgay Renklikurt’un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Turgay Renklikurt'un vefatı sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nden de açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 6622 sicil numaralı Divan üyesi Turgay Renklikurt’un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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