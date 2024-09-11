Galatasaray'dan Ayrılan Futbolcular Yeni Takımlarında Yükselişe Geçti
Galatasaray'dan Ayrılan Futbolcular Yeni Takımlarında Yükselişe Geçti
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Ndombele, Tete, Köhn ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye veda ettikten sonra dikkat çekici performanslara imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı Tete, çıktığı 8 maçta 3 gol kaydederek Yunan ekibine önemli bir katkı sağladı. Özellikle hızlı adaptasyonu ve hücumdaki etkinliğiyle taraftarların beğenisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Werder Bremen’e kiralanan Derrick Köhn, Alman ekibinin formasıyla ilk maçında asist yaptı. Oynadığı oyun da geçer not aldı.
Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde eleştirilen isimlerin başında gelen Ndombele de Nice'te adeta parladı. Haftanın 11’ine seçilen orta saha oyuncusu, Fransa’da kendini buldu.
Kerem Aktürkoğlu ise henüz Benfica'da sahaya çıkmamış olsa da İzlanda'ya karşı yaptığı hat-trick ile Galatasaraylılara "keşke gitmeseydi" dedirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın