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Galatasaray'dan Ayrılan Futbolcular Yeni Takımlarında Yükselişe Geçti

Galatasaray'dan Ayrılan Futbolcular Yeni Takımlarında Yükselişe Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 13:47

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Ndombele, Tete, Köhn ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye veda ettikten sonra dikkat çekici performanslara imza attı.

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Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı Tete, çıktığı 8 maçta 3 gol kaydederek Yunan ekibine önemli bir katkı sağladı. Özellikle hızlı adaptasyonu ve hücumdaki etkinliğiyle taraftarların beğenisini topladı.

Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı Tete, çıktığı 8 maçta 3 gol kaydederek Yunan ekibine önemli bir katkı sağladı. Özellikle hızlı adaptasyonu ve hücumdaki etkinliğiyle taraftarların beğenisini topladı.

Werder Bremen’e kiralanan Derrick Köhn, Alman ekibinin formasıyla ilk maçında asist yaptı. Oynadığı oyun da geçer not aldı.

Werder Bremen’e kiralanan Derrick Köhn, Alman ekibinin formasıyla ilk maçında asist yaptı. Oynadığı oyun da geçer not aldı.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde eleştirilen isimlerin başında gelen Ndombele de Nice'te adeta parladı. Haftanın 11’ine seçilen orta saha oyuncusu, Fransa’da kendini buldu.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde eleştirilen isimlerin başında gelen Ndombele de Nice'te adeta parladı. Haftanın 11’ine seçilen orta saha oyuncusu, Fransa’da kendini buldu.

Kerem Aktürkoğlu ise henüz Benfica'da sahaya çıkmamış olsa da İzlanda'ya karşı yaptığı hat-trick ile Galatasaraylılara "keşke gitmeseydi" dedirtti.

Kerem Aktürkoğlu ise henüz Benfica'da sahaya çıkmamış olsa da İzlanda'ya karşı yaptığı hat-trick ile Galatasaraylılara "keşke gitmeseydi" dedirtti.
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