Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İzin Verilmezse Maça Çıkmayacağız"

Süper Kupa Finali'nde , Atatürk posterine, İstiklal Marşı'na Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartına ve Atatürk tişörtüne izin verilmediği söylendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' ifadelerini kullandı.