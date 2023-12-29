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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İzin Verilmezse Maça Çıkmayacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İzin Verilmezse Maça Çıkmayacağız"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 19:25

Süper Kupa Finali öncesinde, Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddia edildi. TFF, yaptığı açıklamada 'Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' ifadelerine yer verdi. 

Kadir Çetinçalı'nın aktardığı son dakika haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maça çıkmak için Atatürk tişörtlerini şart koştu.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Süper Kupa Finali'nde , Atatürk posterine, İstiklal Marşı'na Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartına ve Atatürk tişörtüne izin verilmediği söylendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),  'Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' ifadelerini kullandı.

Kadir Çetinçalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in “Atatürk tişörtleri ile ısınmamıza izin verilmez ise maça çıkmayacağız." açıklamasını yaptığını paylaştı.

Kadir Çetinçalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in “Atatürk tişörtleri ile ısınmamıza izin verilmez ise maça çıkmayacağız." açıklamasını yaptığını paylaştı.

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