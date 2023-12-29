Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İzin Verilmezse Maça Çıkmayacağız"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "İzin Verilmezse Maça Çıkmayacağız"
Süper Kupa Finali öncesinde, Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddia edildi. TFF, yaptığı açıklamada 'Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' ifadelerine yer verdi.
Kadir Çetinçalı'nın aktardığı son dakika haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maça çıkmak için Atatürk tişörtlerini şart koştu.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Kadir Çetinçalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in “Atatürk tişörtleri ile ısınmamıza izin verilmez ise maça çıkmayacağız." açıklamasını yaptığını paylaştı.
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