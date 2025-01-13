Futbolseverlere Müjde: Mackolik'ten Rekabet Dolu İki Yeni Oyun!

Mackolik'in yeni oyunu 'Ben Kimim?' ile futbol tarihine damga vurmuş efsane isimleri yeniden hatırlayacaksınız.

Peki bu oyunu nasıl oynabilirsiniz?

Öncelikle oyunda tahmin etmeniz gereken futbolcular var. Bu futbolcularla ilgili size minik ipuçları sunuluyor.

Kullandığınız her ipucundan sonra yıldız puanınızda eksilme oluyor. Yani ne kadar az ipucu, o kadar yüksek puan!

Her kategoriden 30 futbolcuyu bildiğiniz zaman, bir sonraki kategorinin de başarı kilidini açmış olacaksınız.