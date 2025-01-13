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Futbolseverlere Müjde: Mackolik'ten Rekabet Dolu İki Yeni Oyun!

Futbolseverlere Müjde: Mackolik'ten Rekabet Dolu İki Yeni Oyun!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 17:35

Mackolik, sporseverlerin favori uygulaması. Mackolik Games ile futbolseverlere birbirinden eğlenceli oyunlar sunan Mackolik, şimdi de iki yeni oyunla karşınızda! Futbol bilginizi sınamanızı sağlayacak yeni oyunlarla arkadaşlarınızla eğlenceli bir rekabet içine girebilir, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Gelin, Mackolik'in yeni oyunlarına yakından bakalım.

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Türkiye’nin En Büyük Stadyumu Mackolik, başta futbolseverler olmak üzere sporu yakından takip edenlerin en çok tercih ettiği uygulama.

Türkiye’nin En Büyük Stadyumu Mackolik, başta futbolseverler olmak üzere sporu yakından takip edenlerin en çok tercih ettiği uygulama.

Canlı maç takip uygulaması sayesinde milyonların severek kullandığı Mackolik, futbolseverlere eğlenceli dakikalar sunmak amacıyla bünyesinde oyunlar da barındırıyor.

Mackolik, sevilen oyunu TIC TAC TOE’nun ardından iki yeni oyun daha geliştirdiğini açıkladı!

"Ben Kimim?" ile futbolun eğlenceli tarihinde bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

"Ben Kimim?" ile futbolun eğlenceli tarihinde bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Mackolik'in yeni oyunu 'Ben Kimim?' ile futbol tarihine damga vurmuş efsane isimleri yeniden hatırlayacaksınız.

Peki bu oyunu nasıl oynabilirsiniz?

Öncelikle oyunda tahmin etmeniz gereken futbolcular var. Bu futbolcularla ilgili size minik ipuçları sunuluyor.

Kullandığınız her ipucundan sonra yıldız puanınızda eksilme oluyor. Yani ne kadar az ipucu, o kadar yüksek puan!

Her kategoriden 30 futbolcuyu bildiğiniz zaman, bir sonraki kategorinin de başarı kilidini açmış olacaksınız.

Futbol kariyerinde kendine güvenen şöyle gelsin!

Futbol kariyerinde kendine güvenen şöyle gelsin!

Bu oyunda ise futbolcuları, kariyerlerinden tahmin etmeye çalışıyorsunuz. İlk olarak size futbolcunun kariyerine başladığı kulübün ismi veriliyor.

İpucu kullanarak futbolcu hakkında farklı detayları öğrenebilirsiniz.

Fakat yine hatırlatmakta fayda var: ne kadar az ipucu, o kadar yüksek puan!

Her kategoride 30 yıldız toplamanız halinde bir sonraki seviyeye yükseleceksiniz.

Birbirinden zevkli oyunların tadını çıkarmak için Mackolik uygulamanı güncellemen gerekiyor.

İyi eğlenceler :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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