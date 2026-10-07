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Fransa'da Belediye Başkanı Bally Bagayoko Öğrencilere Siper Olarak Onları Polisten Korudu

Fransa'da Belediye Başkanı Bally Bagayoko Öğrencilere Siper Olarak Onları Polisten Korudu

Fransa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 14:36
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Fransa'da Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko, lise öğrencilerinin protestolarında çevik kuvvet müdahalesine karşı gençlerle polisin arasına girdi. Liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemlerde gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı, 1000'den fazla kişi de yaralandı.

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İŞTE O ANLAR...

Polisin karşısına geçip "durun" dedi

Polisin karşısına geçip "durun" dedi

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyüdü. Protestolardan paylaşılan görüntülerde Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko, polisin karşısına geçerek 'durun' diyor ve gençleri çevik kuvvet müdahalesine karşı korumaya çalışıyor.

Gözaltı sayısı 6 bin 500'ü aştı!

Gözaltı sayısı 6 bin 500'ü aştı!

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı. Eylemlerde aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi de yaralandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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