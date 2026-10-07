Fransa'da Belediye Başkanı Bally Bagayoko Öğrencilere Siper Olarak Onları Polisten Korudu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'da Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko, lise öğrencilerinin protestolarında çevik kuvvet müdahalesine karşı gençlerle polisin arasına girdi. Liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemlerde gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı, 1000'den fazla kişi de yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İŞTE O ANLAR...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polisin karşısına geçip "durun" dedi
Gözaltı sayısı 6 bin 500'ü aştı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın