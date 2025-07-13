‘Fit Kalacağım’ Derken Aç Kalma: Airfryer’da Deneyebileceğin Lezzetli ve Doyurucu Hafif Tarifler
Sıcak havalarda bir şey yapmaya da yemeye de pek kimsenin hali olmuyor. Veya yaz döneminde form korumak daha önemli hale geldiğinden diyet menüler ve hafif lezzetler sofralardaki yerini alıyor. Ancak her iki durumda da aç kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü mutfağınızdaki en kullanışlı yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer, sizin için hem doyurucu hem de fit tarifler yapmaya hazır. İşte size ilham olacak harika tarifler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Zeytinyağlı Enginar ve Nektarinli, Kabak Çekirdekli Salata
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sebzeli Tavuk Sote ve Yeşil Soslu Kızarmış Patates
3. Yeşil Sebze ve Ot Kabuklu Somon
4. Ispanaklı Kiş ve Çıtır Kabak
5. Kinoa ve Mantarlı Dolma Biber ve Yüksek Proteinli Çilekli Yulaf
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın