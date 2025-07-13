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‘Fit Kalacağım’ Derken Aç Kalma: Airfryer’da Deneyebileceğin Lezzetli ve Doyurucu Hafif Tarifler

etiket ‘Fit Kalacağım’ Derken Aç Kalma: Airfryer’da Deneyebileceğin Lezzetli ve Doyurucu Hafif Tarifler

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 20:31

Sıcak havalarda bir şey yapmaya da yemeye de pek kimsenin hali olmuyor. Veya yaz döneminde form korumak daha önemli hale geldiğinden diyet menüler ve hafif lezzetler sofralardaki yerini alıyor. Ancak her iki durumda da aç kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü mutfağınızdaki en kullanışlı yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer, sizin için hem doyurucu hem de fit tarifler yapmaya hazır. İşte size ilham olacak harika tarifler!

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1. Zeytinyağlı Enginar ve Nektarinli, Kabak Çekirdekli Salata

1. Zeytinyağlı Enginar ve Nektarinli, Kabak Çekirdekli Salata

Ege'nin meşhur zeytinyağlı enginarını, yanına da mevsimin taze nektarinleriyle hazırlanmış salatayı ekleyerek tatlı bir öğün tüketmeye ne dersiniz? Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer'ın normalden hızlı, verimli ve kolay pişirme avantajlarından faydalanarak!

Zeytinyağlı Enginar

Malzemeler:

  • 3 kudüs enginarı

  • 1 patates

  • 12 arpacık soğan

  • 400 ml portakal suyu

  • 6 gr deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam taze dereotu

  • 1 havuç

Yapılışı:

1. Enginarları 30 dakika kadar limonlu suda bekletin ardından havuçlar ve patateslerle birlikte küp küp doğrayın.

2. Doğradığınız malzemelerin üzerine portakal suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyip 1 kaşık zeytinyağı ilave edin.

3. Malzemeleri derin bir kaba alarak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine yerleştirin ve 160 derecede 30 dakika pişirin.

4. Süre sonunda yemeğin üzerine kalan zeytinyağını gezdirerek dereotu ekleyin ve servis tabağına alın.

Not: Pişirme aşamasında ayarları kontrol etmeniz veya tahmin etmeniz gerekmez. Ön ayarlı dokunmatik ekran üzerinden kızartmalar, etler, sebzeler, tatlılar ve her türlü ısıtma işlemi için önceden ayarlanmış sıcaklıkları ve süreleri kullanabilirsiniz.

Nektarinli Salata

Malzemeler:

  • 30 gr bal kabağı tohumu

  • 2 nektarin

  • 1 çay kaşığı bal

  • 50 gr roka

  • 50 gr kuzu marul

  • 50 gr semiz otu

  • 50 gr feta peyniri

  • 1 çay kaşığı Balzamik Kreması

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak çekirdeğini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yayın ve 3 dakika, 200 derece pişirin. Hazır olunca mutfak havlusunun üzerine yayarak soğumaya bırakın. 

2. Bu sırada nektarinleri yıkayın, ikiye ayırın, çekirdeklerini çıkarın. Üzerine bal gezdirerek çekirdeklerden boşalan hazneye alın ve 200 derecede 5 dakika  pişirin. 

3. Pişen nektarinleri soyup dilimleyin, rokayla kuzu marulunu yıkayın, feta peynirini ufalayın.

4. Tüm malzemeleri bir kaba alıp zeytinyağı, karabiber ve tuzla birleştirin.

Afiyet olsun! 💚

2. Sebzeli Tavuk Sote ve Yeşil Soslu Kızarmış Patates

2. Sebzeli Tavuk Sote ve Yeşil Soslu Kızarmış Patates

Rengarenk yaz sebzelerini tavukla buluşturan protein deposu bir sote yemeğinin yanına yemyeşil soslu patatesler ekleyerek doyurucu olduğu kadar harika görünen bir tabak hazırlayabilirsiniz.

Sebzeli Tavuk Sote

Malzemeler:

  • 100 gram tavuk göğsü 

  • Yarım adet kuru soğan

  • 2 diş ezilmiş sarımsak 

  • 1 adet çarliston biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • Yarım adet kabak

  • 4 adet çeri domates

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavuk ve sebzeleri küp küp doğrayın, baharatlar ve zeytinyağıyla karıştırın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine uygun bir kaba alarak 180 derecede 15 dakika pişirin. Cihazın besin değerlerini koruyan akıllı pişirme teknolojisi sayesinde tüm malzemeler birbiriyle mükemmel şekilde harmanlanır, etlerin içi sulu, dışı çıtır kalır.

Yeşil Soslu Patates

Malzemeler:

  • 500 gram bebek patates

  • 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 15 gram maydanoz

  • 10 gram dereotu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • Karabiber, tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri 3-4 parçaya bölün, yıkayın ve zeytinyağına bulayın.

2. Cihazın diğer haznesine yerleştirerek 180 derecede 12 dakika pişirin.

3. Bu sırada kalan malzemeleri blender yardımıyla çekerek yeşil sos hazırlayın.

4. Pişen patatesleri hazne dışına alarak üzerlerine bu sostan gezdirin.

Afiyet olsun! 💚

3. Yeşil Sebze ve Ot Kabuklu Somon

3. Yeşil Sebze ve Ot Kabuklu Somon

Yaz sofralarına çok yakışan yemyeşil, hafif ve leziz mi leziz bir somon tarifimiz var. Yemyeşil ot kabuklarıyla kaplı bu kalp dostu tarifle hafif ve doyurucu bir öğünün tadını çıkaracaksınız.

Ot Kabuklu Somon

Malzemeler:

  • 400 gram patates

  • 1 rezene

  • 1 yeşil dolmalık kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gram Parmesan peyniri

  • 1 demet dereotu

  • 30 gram panko

  • 1 limon

  • 1 yumurta akı

  • 1 tutam karabiber

  • 4 somon fileto

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayın, kurutun. Rezenelerin çekirdeklerini çıkarın, kalanını parçalayın. Kabağı dilimler halinde kesin. Sebzeleri zeytinyağıyla birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 200 derecede 14 dakika pişirin.

3. Bu esnada peyniri rendeleyin, dereotunu kıyın, yarım limon kabuğunu da bu karışım içine rendeleyin. Yumurtanın beyazını baharatlarla birlikte karışıma aktarıp güzelce harmanlayın.

4. Somonu 4 eşit parçaya bölüp hazırladığınız karışımla kaplayın. Diğer hazneye yerleştirerek 200 derecede 10 dakika pişirin.

Not: Cihazın toplam 9 litrelik hazne genişliği sayesinde bir tarafta ana yemeği, diğerinde tatlınızı veya atıştırmalığınızı yaparsanız. Hazneleri malzeme miktarına bağlı olarak gönlünüzce kullanabilir, isterseniz fazla malzeme arttığında birkaç seferde tekrarlayabilirsiniz.

5. Tüm malzemeleri servis tabağına alın, üzerine limon suyu gezdirerek tüketin.

Afiyet olsun! 💚

4. Ispanaklı Kiş ve Çıtır Kabak

4. Ispanaklı Kiş ve Çıtır Kabak

Yine yaz hafifliğine çok yakışan bir ikili önerimiz daha var. Çay saatlerine, öğle veya akşam yemeklerine hazırlayacağınız bu tarifler, günün hangi saati tüketirseniz tüketin size çok iyi gelecek.

Ispanaklı Kiş

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

  • 1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Karabiber, muskat rendesi, tuz

Hazırlık:

1. Yumurtaları çırpın, içine yoğurt ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu ve baharatlarla birleştirin. Son olarak ıspanak ve peyniri de ilave edin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yağlı kağıt serin ve üzerine bu karışımı yayın.

3. 170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Not: Cihazın akıllı hava ile pişirme teknolojisi sayesinde ısı malzemelerin altından, üstünden ve içinden eşit seviyede geçer. Böylece her yeri eşit çıtırlıkta pişer, içiyse sulu ve tam kıvamında olur.

Çıtır Kabak

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

  • 1/2 su bardağı mısır unu veya galeta unu

Yapılışı:

1. Kabakları ince dilimler halinde doğrayın. 

2. Bir kapta zeytinyağı ve baharatları birleştirin, başka bir kaba mısır unu, diğerine galeta unu koyun.

3. kabakları sırasıyla bu karışımlara batırıp çıkarın ve her taraflarını buladıktan sonra cihazın boştaki haznesine yan yana dizin.

4. 160 derecede 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun! 💚

5. Kinoa ve Mantarlı Dolma Biber ve Yüksek Proteinli Çilekli Yulaf

5. Kinoa ve Mantarlı Dolma Biber ve Yüksek Proteinli Çilekli Yulaf

Dolmaya bakış açınızı değiştirecek bu tarif size ekstra enerji verecek ve sıcak havaları daha kolay atlatmanızı sağlayacak. Üzerine buz gibi tüketeceğiniz hafif tatlınızla birlikte keyifli bir yaz sofrası kurabilirsiniz.

Kinoa Dolma

Malzemeler:

  • 160 gram kinoa

  • 600 ml sebze bulyon

  • 1 çay kaşığı rezene tohumu

  • 4 kırmızı dolmalık biber

  • 150 gram mantar

  • 2 tutam köri tozu

  • 1 arpacık soğan

  • 1/2 diş sarımsak

  • 50 gram Parmesan peyniri

Yapılışı:

1. Kinoayı su berrak olana kadar yıkayın, süzün, bir yana alın. 

2. İçine bulyon ve rezeneleri ekleyerek 10 dakika kadar kaynatın. Süre sonunda süzüp bir kenarda dinlendirin.

3. Bu sırada dolmalık biberleri ayıklayın. Mantar, soğan ve sarımsağı ateşte öldürüp içine köri sos ekleyin.

4. Kenarda bekleyen kinoanın içine bu karışımı ekleyip karıştırın ve biberleri eşit şekilde karışımla doldurun. En üste kapak kapamadan önce rende peynirden ilave edin.

5. Biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine yan yana dizin ve 160 derecede 21 dakika pişirin.

Çilekli Yulaf

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 yemek kaşığı şekersiz kakao

  • 1 tatlı kaşığı damla bitter çikolata (veya %70 kakao)

  • 1 ölçek çikolata aromalı protein tozu

  • Çeyrek su bardağı süt (isteğe bağlı bitkisel olabilir)

  • 1 tatlı kaşığı bal ya da hurma püresi

  • 2-3 adet çilek (küçük doğranmış)

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

  • 1 dilim çilek 

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

Hazırlık:

1. Tüm kuru malzemeleri bir kapta karıştırın.

2. Üzerine süt, bal ve çilekleri ekleyip tekrar karıştırın. (yulaf, kakao, protein tozu, tuz, kabartma tozu).

3. Karışımı ısıya dayanıklı bir kaba dökerek cihazın diğer haznesine alın ve 150 derecede 15 dakika pişirin.

4. Piştikten sonra üzerine yoğurt, çilek ve diğer sevdiğiniz meyvelerden ekleyin, isterseniz bir miktar bitter çikolata serpiştirin ve buzdolabında bekleterek soğuk soğuk tüketin.

Not: Cihazın aynı anda farklı tarifler denemenize izin veren yenilikçi teknolojisi sayesinde kokuların ve tatların birbirine karışma riski olmaz. Böylece istediğiniz tarifleri aynı anda, hem de tek tuşla ve ultra kolay şekilde pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun. 💚

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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