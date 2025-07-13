‘Fit Kalacağım’ Derken Aç Kalma: Airfryer’da Deneyebileceğin Lezzetli ve Doyurucu Hafif Tarifler

Yine yaz hafifliğine çok yakışan bir ikili önerimiz daha var. Çay saatlerine, öğle veya akşam yemeklerine hazırlayacağınız bu tarifler, günün hangi saati tüketirseniz tüketin size çok iyi gelecek.

Ispanaklı Kiş

Malzemeler:

3 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı yulaf unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Karabiber, muskat rendesi, tuz

Hazırlık:

1. Yumurtaları çırpın, içine yoğurt ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu ve baharatlarla birleştirin. Son olarak ıspanak ve peyniri de ilave edin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yağlı kağıt serin ve üzerine bu karışımı yayın.

3. 170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Not: Cihazın akıllı hava ile pişirme teknolojisi sayesinde ısı malzemelerin altından, üstünden ve içinden eşit seviyede geçer. Böylece her yeri eşit çıtırlıkta pişer, içiyse sulu ve tam kıvamında olur.

Çıtır Kabak

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı biber

1/2 su bardağı mısır unu veya galeta unu

Yapılışı:

1. Kabakları ince dilimler halinde doğrayın.

2. Bir kapta zeytinyağı ve baharatları birleştirin, başka bir kaba mısır unu, diğerine galeta unu koyun.

3. kabakları sırasıyla bu karışımlara batırıp çıkarın ve her taraflarını buladıktan sonra cihazın boştaki haznesine yan yana dizin.

4. 160 derecede 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun! 💚