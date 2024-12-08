Fısfıs İsmail Emojisinden Sigara İçmeyen Öğrenci Yıllığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Fısfıs İsmail Emojisinden Sigara İçmeyen Öğrenci Yıllığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine haftanın son gününe geldik. Bugün epey yoğun bir gündem vardı bildiğiniz üzere. Goygoycular bu yoğun gündemde de kendi mizahlarını konuşturdu. Eski adı Twitter, yeni adı X'de yine şenlik vardı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla gündem olmuş, kimlerin tweetleri güldürmüş.
Keyifli okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hazırsan başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. O kadar net gittim ki o günlere.
3. E aynısı bu.
4. Giriş, gelişme, sonuç. Hiç şaşmaz.
5. Gerçek bir kraliçe 👑
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 👇
7. "Değer umarım" 🥲
8. Bütün tuşlara basmaya devam. Geçen yıl başında dilediklerinizden ne haber?
9. Fırsat değerlendirmek denince;
10. Yeni yılda aynı siniri yaşayıp anlarız umarım hepimiz, bakalım nedenmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bence hala öyle.
12. Kameradır umarım yalancı olan.
13. Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın