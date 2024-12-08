Fısfıs İsmail Emojisinden Sigara İçmeyen Öğrenci Yıllığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine haftanın son gününe geldik. Bugün epey yoğun bir gündem vardı bildiğiniz üzere. Goygoycular bu yoğun gündemde de kendi mizahlarını konuşturdu. Eski adı Twitter, yeni adı X'de yine şenlik vardı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla gündem olmuş, kimlerin tweetleri güldürmüş.

Keyifli okumalar 🚀