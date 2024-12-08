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Fısfıs İsmail Emojisinden Sigara İçmeyen Öğrenci Yıllığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fısfıs İsmail Emojisinden Sigara İçmeyen Öğrenci Yıllığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 18:31

Yine haftanın son gününe geldik. Bugün epey yoğun bir gündem vardı bildiğiniz üzere. Goygoycular bu yoğun gündemde de kendi mizahlarını konuşturdu. Eski adı Twitter, yeni adı X'de yine şenlik vardı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla gündem olmuş, kimlerin tweetleri güldürmüş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. O kadar net gittim ki o günlere.

2. O kadar net gittim ki o günlere.
twitter.com

3. E aynısı bu.

3. E aynısı bu.
twitter.com

4. Giriş, gelişme, sonuç. Hiç şaşmaz.

4. Giriş, gelişme, sonuç. Hiç şaşmaz.
twitter.com

5. Gerçek bir kraliçe 👑

5. Gerçek bir kraliçe 👑
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. "Değer umarım" 🥲

7. "Değer umarım" 🥲
twitter.com

8. Bütün tuşlara basmaya devam. Geçen yıl başında dilediklerinizden ne haber?

8. Bütün tuşlara basmaya devam. Geçen yıl başında dilediklerinizden ne haber?
twitter.com

9. Fırsat değerlendirmek denince;

9. Fırsat değerlendirmek denince;
twitter.com

10. Yeni yılda aynı siniri yaşayıp anlarız umarım hepimiz, bakalım nedenmiş.

10. Yeni yılda aynı siniri yaşayıp anlarız umarım hepimiz, bakalım nedenmiş.
twitter.com
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11. Bence hala öyle.

11. Bence hala öyle.
twitter.com

12. Kameradır umarım yalancı olan.

12. Kameradır umarım yalancı olan.
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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