Fırsat İlanlarıyla Kapora Tuzağı Kuran Hacker Çetesi İfşa Oldu

Fırsat İlanlarıyla Kapora Tuzağı Kuran Hacker Çetesi İfşa Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 10:44

Dolandırıcılar yeni yöntem olarak “kapora tuzağı” kullanıyor. Emlak ofislerinin hesaplarına sızan kişiler, sahte ilanlar oluşturarak cazip fırsatlar sunuyor. Bu ilanlara kapora ödeyen kişiler ise ödeme sonrası dolandırılarak mağdur ediliyor ve dolandırıcılar ortadan kayboluyor.

Kaynak - Hürriyet / Gülistan Alagöz

Fırsat ilanı algısıyla dolandırdılar.

Fırsat ilanı algısıyla dolandırdılar.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre dolandırıcılar, emlak ofislerinin ilan portallarındaki hesaplarına sızarak kontrolü ele geçiriyor. Ardından bu hesaplar üzerinden gerçek izlenimi veren sahte ilanlar yayımlanıyor. Uygun fiyatlı ve “kaçırılmayacak fırsat” algısı oluşturulan bu ilanlar, kısa sürede birçok kişiyi kendine çekiyor.

İlanlarda yer alan iletişim bilgileri ise doğrudan dolandırıcılara ait oluyor. Böylece mağdurlar, gerçek bir emlak ofisiyle görüştüğünü düşünerek iletişime geçiyor.

Evi kaçırmama psikolojisiyle kapora alıyorlar.

Evi kaçırmama psikolojisiyle kapora alıyorlar.

Dolandırıcıların, mağdurları ikna etmek için benzer ifadeler kullandığı belirtiliyor: “Evi görmek isteyen çok kişi var”, “Şehir dışındayım, kapora gönderirseniz sizin olur”, “İlanı kaldırmak için ödeme yapmanız gerekiyor.” Bu tür söylemlerle aciliyet algısı oluşturularak vatandaşların evi görmeden kapora göndermesi sağlanıyor; ödeme yapıldıktan sonra ise dolandırıcılar ortadan kayboluyor.

Dolandırılmamak için neler yapmalı?

Dolandırılmamak için neler yapmalı?

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklardan korunmanın en etkili yolunun dikkatli ve kontrollü hareket etmek olduğunu vurguluyor. Buna göre, görmeden hiçbir gayrimenkul için ödeme yapılmaması, “acil” ya da “başkası alacak” gibi baskı içeren ifadelere temkinli yaklaşılması ve piyasa değerinin çok altında sunulan ilanların mutlaka sorgulanması gerekiyor.

Ayrıca emlak ofisinin yetki belgesinin kontrol edilmesi, ödemelerin elden değil banka üzerinden ve açıklama eklenerek yapılması, para gönderilen kişinin tapu sahibi olup olmadığının doğrulanması da riskleri azaltan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
