Finlandiya'daki Terk Edilmiş Maden Dev Bir Yerçekimi Piline Dönüştürülecek!

Havalı ismine rağmen, yerçekimi pillerinin arkasındaki fikir gerçekten basittir. Enerji kaynaklarının talepten daha fazla enerji ürettiği zamanlarda, fazla enerji ağırlıkları (su veya bazen kum şeklinde) yukarı doğru hareket ettirerek potansiyel enerjiye dönüştürmek için kullanılır. Güç kaynağı azaldığında, bu nesneler serbest bırakılabilir ve iyi dostumuz (ve ölümcül düşmanımız) yerçekimi onları Dünya'ya doğru gönderirken türbinlere güç verebilir.