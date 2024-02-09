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Finlandiya'daki Terk Edilmiş Maden Dev Bir Yerçekimi Piline Dönüştürülecek!

Finlandiya'daki Terk Edilmiş Maden Dev Bir Yerçekimi Piline Dönüştürülecek!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 17:32

Avrupa'nın en derin yeraltı madenlerinden biri olan Finlandiya'nın orta kesimlerindeki Pyhäsalmi Madeni, 2 megawatt enerji depolayabilen devasa bir yerçekimi bataryasına dönüştürülecek.

Kaynak: https://www.iflscience.com/deep-aband...
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Yerçekimi pilleri, büyük miktarda enerjiyi daha sonra kullanmak üzere depolayabilen bir teknolojidir.

Yerçekimi pilleri, büyük miktarda enerjiyi daha sonra kullanmak üzere depolayabilen bir teknolojidir.

Havalı ismine rağmen, yerçekimi pillerinin arkasındaki fikir gerçekten basittir. Enerji kaynaklarının talepten daha fazla enerji ürettiği zamanlarda, fazla enerji ağırlıkları (su veya bazen kum şeklinde) yukarı doğru hareket ettirerek potansiyel enerjiye dönüştürmek için kullanılır. Güç kaynağı azaldığında, bu nesneler serbest bırakılabilir ve iyi dostumuz (ve ölümcül düşmanımız) yerçekimi onları Dünya'ya doğru gönderirken türbinlere güç verebilir.

Genellikle yerçekimi pilleri baraj şeklinde olurken, fazla enerji üretildiğinde kum veya diğer ağırlıkların yukarı taşınmasıyla eski madenlerin kullanılması da önerilmiştir.

Genellikle yerçekimi pilleri baraj şeklinde olurken, fazla enerji üretildiğinde kum veya diğer ağırlıkların yukarı taşınmasıyla eski madenlerin kullanılması da önerilmiştir.

İskoçya merkezli Gravitricity adlı şirket, bu tür terkedilmiş maden şaftlarına monte edilebilen vinç ve vinç sistemleri geliştirdi. Şirket, bu sistemi Finlandiya'nın Pyhäjärvi şehrinde bulunan 1,400 metre derinliğindeki çinko ve bakır madenine kuracak.

Gravitricity şirketinin kurucu ortağı Martin Wright geçen yılın sonlarında teknoloji hakkında şunları söyledi:

Gravitricity şirketinin kurucu ortağı Martin Wright geçen yılın sonlarında teknoloji hakkında şunları söyledi:

'Dünya, kesintisiz yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik ürettikçe, talebin düşük olduğu dönemlerde enerjiyi yakalayıp depolayabilen ve gerektiğinde hızla serbest bırakabilen teknolojilere olan ihtiyaç artıyor.'

Yerçekimi dayalı GraviStore yeraltı enerji depolama sistemleri, lityum iyon pillerin ve pompalı hidro depolamanın en iyi özelliklerinden bazılarını düşük maliyetle ve nadir toprak metallerine ihtiyaç duymadan sunmak için yerçekimi kuvvetini kullanıyor.

Yerçekimi dayalı GraviStore yeraltı enerji depolama sistemleri, lityum iyon pillerin ve pompalı hidro depolamanın en iyi özelliklerinden bazılarını düşük maliyetle ve nadir toprak metallerine ihtiyaç duymadan sunmak için yerçekimi kuvvetini kullanıyor.

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