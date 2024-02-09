Finlandiya'daki Terk Edilmiş Maden Dev Bir Yerçekimi Piline Dönüştürülecek!
Finlandiya'daki Terk Edilmiş Maden Dev Bir Yerçekimi Piline Dönüştürülecek!
Kaynak: https://www.iflscience.com/deep-aband...
Avrupa'nın en derin yeraltı madenlerinden biri olan Finlandiya'nın orta kesimlerindeki Pyhäsalmi Madeni, 2 megawatt enerji depolayabilen devasa bir yerçekimi bataryasına dönüştürülecek.
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Yerçekimi pilleri, büyük miktarda enerjiyi daha sonra kullanmak üzere depolayabilen bir teknolojidir.
Genellikle yerçekimi pilleri baraj şeklinde olurken, fazla enerji üretildiğinde kum veya diğer ağırlıkların yukarı taşınmasıyla eski madenlerin kullanılması da önerilmiştir.
Gravitricity şirketinin kurucu ortağı Martin Wright geçen yılın sonlarında teknoloji hakkında şunları söyledi:
Yerçekimi dayalı GraviStore yeraltı enerji depolama sistemleri, lityum iyon pillerin ve pompalı hidro depolamanın en iyi özelliklerinden bazılarını düşük maliyetle ve nadir toprak metallerine ihtiyaç duymadan sunmak için yerçekimi kuvvetini kullanıyor.
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