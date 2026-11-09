Milli Takıma Seçilmesi Liyakat ve Menajerlik Tartışması Yaratan Erol Erdal Alkan Şu An Nerede?

Gazeteci Atilla Türker, Alkan'ın Türkiye'de daha önce üç kulüpte oynamasına rağmen kulübeden çıkamadığını ve Dordrecht'in Hollanda 2. Ligi'nin en çok gol yiyen takımı olduğunu yazdı. Türker'e göre Alkan, Dordrecht'te ayda 5 bin liraya forma giyiyordu. Elazığspor'da yarım sezonda 19 dakika, Hatayspor'da ise 34 haftanın 9'unda ilk 11'de oynayan savunmacının milli takıma çağrılması şaşkınlık yarattı. Teknik adam Yılmaz Vural da seçimi eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“A Milli Takıma seçilecek kadar değerli bulunmuş. Hoca ‘seyrettim’ diyor, çocuğun babası ‘görmedim’ diyor. Yani tam bir orta oyunu hiç hoş değil.”