Milli Takıma Seçilmesi Liyakat ve Menajerlik Tartışması Yaratan Erol Erdal Alkan Şu An Nerede?
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Mircea Lucescu'nun Kasım 2017'de Türkiye A Milli Takımı kadrosuna çağırdığı Erol Erdal Alkan, yıllardır liyakatsizlik ve menajerlik tartışmalarıyla anılıyor. O dönem Hollanda 2. Ligi takımı Dordrecht'te forma giyen 23 yaşındaki savunmacı, Romanya ve Arnavutluk hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Aradan geçen yaklaşık dokuz yılda Alkan'ın kariyeri beş ülkede altı farklı kulüp arasında geçti ve milli takım daveti sonrasında bir daha çağrılmadı.
Lucescu 6 yeni isim çağırdı.
Alkan'ın seçilmesi liyakat tartışması yarattı.
Menajerlik iddiaları gündeme geldi.
Lucescu dava açacağını söyledi.
Son kulübü Belçika'daki Esperanza Pelt oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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