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Milli Takıma Seçilmesi Liyakat ve Menajerlik Tartışması Yaratan Erol Erdal Alkan Şu An Nerede?

Milli Takıma Seçilmesi Liyakat ve Menajerlik Tartışması Yaratan Erol Erdal Alkan Şu An Nerede?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 22:19
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Mircea Lucescu'nun Kasım 2017'de Türkiye A Milli Takımı kadrosuna çağırdığı Erol Erdal Alkan, yıllardır liyakatsizlik ve menajerlik tartışmalarıyla anılıyor. O dönem Hollanda 2. Ligi takımı Dordrecht'te forma giyen 23 yaşındaki savunmacı, Romanya ve Arnavutluk hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Aradan geçen yaklaşık dokuz yılda Alkan'ın kariyeri beş ülkede altı farklı kulüp arasında geçti ve milli takım daveti sonrasında bir daha çağrılmadı.

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Lucescu 6 yeni isim çağırdı.

Lucescu 6 yeni isim çağırdı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası Elemeleri play-off'ları için verilen arada oynanacak iki hazırlık maçının kadrosuna son maçtan 10 ismi çağırmazken 6 yeni futbolcuya davet yolladı. Davet edilenler arasında Hollanda 2. Ligi takımı Dordrecht'te forma giyen Erol Erdal Alkan da vardı. 16 Şubat 1994'te Amsterdam'da doğan Alkan'ın annesi Surinamlı, babası Türk. Alkan, Arnavutluk'la oynanan ve Türkiye'nin 3-2 kaybettiği maçta 21 kişilik kadroda yer aldı ancak sahaya sürülmedi.

Alkan'ın seçilmesi liyakat tartışması yarattı.

Alkan'ın seçilmesi liyakat tartışması yarattı.

Gazeteci Atilla Türker, Alkan'ın Türkiye'de daha önce üç kulüpte oynamasına rağmen kulübeden çıkamadığını ve Dordrecht'in Hollanda 2. Ligi'nin en çok gol yiyen takımı olduğunu yazdı. Türker'e göre Alkan, Dordrecht'te ayda 5 bin liraya forma giyiyordu. Elazığspor'da yarım sezonda 19 dakika, Hatayspor'da ise 34 haftanın 9'unda ilk 11'de oynayan savunmacının milli takıma çağrılması şaşkınlık yarattı. Teknik adam Yılmaz Vural da seçimi eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“A Milli Takıma seçilecek kadar değerli bulunmuş. Hoca ‘seyrettim’ diyor, çocuğun babası ‘görmedim’ diyor. Yani tam bir orta oyunu hiç hoş değil.”

Menajerlik iddiaları gündeme geldi.

Menajerlik iddiaları gündeme geldi.

Atilla Türker, Alkan'ın bazı kişilerin isteği üzerine milli takıma çağrıldığını öne sürdü. Türker, işler normal seyretseydi oyuncunun yüklü bir bedelle Süper Lig'deki bir takıma transfer olacağını, aracılık yapan kişilerin de ufak bir servete kavuşacağını iddia etti. Yorumcu Erman Toroğlu da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Şuanda bir iki menajerin komisyoncusu olmuş Milli Takım. Siz neden bahsediyorsunuz?”

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan ise Lucescu'ya genç oyuncular hakkında bilgi verdiğini ve bu isimler arasında Alkan'ın da bulunduğunu belirtti. Ercan, Alkan'ı bir önceki yıl Ümit Milli Takım kadrosuna da çağırmıştı ve oyuncu 2016'da Türkiye U21 formasını üç kez giymişti.

Lucescu dava açacağını söyledi.

Lucescu dava açacağını söyledi.

Mircea Lucescu, çıkan iddialara Arnavutluk yenilgisinin ardından şu ifadelerle yanıt verdi:

“Erol Alkan konusunun peşini bırakmayacağım. Dava açacağım. Ben menajer falan tanımıyorum.”

Lucescu'nun Alkan'ı izlemek için Hollanda'ya gitmediği, ekrandan izleyerek kadroya çağırdığı ortaya çıktı. Rıdvan Dilmen, milli maç öncesi teknik heyetten bir kişiyle görüştüğünü ve aldığı cevabı şu sözlerle aktardı:

“Erol'u beğenmedik. Bu futbolcu Milli Takım'da oynayamaz.”

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Alkan ise maçın ardından kendisine yöneltilen eleştirilere şu cümlelerle karşılık verdi:

“Geleceğimi hoca belirleyecek. İnşallah yine çağrılırım.”

Son kulübü Belçika'daki Esperanza Pelt oldu.

Son kulübü Belçika'daki Esperanza Pelt oldu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Alkan bir daha milli takıma çağrılmadı. Dordrecht'ten sonra Bulgaristan'da Beroe'ye transfer olan savunmacı burada kariyerinin en iyi dönemini yaşadı ve Ocak 2020'de kulüpsüz kaldı. Ardından Türkgücü München, Bulgaristan'da Etar, Uşakspor ve İrlanda'da Finn Harps formalarını giydi. 28 Temmuz 2022'de Belçika'daki Esperanza Pelt'e giden Alkan'ın bu kulüpten ayrılış tarihi 1 Temmuz 2023 olarak görünüyor. 

Alkan yaklaşık 3.5 yıldır kulüpsüz olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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