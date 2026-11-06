Milli Takım Kadrosuna Alınmayan Mert Müldür'den İmalı Paylaşım Geldi
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Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için 26 kişilik aday kadroyu açıkladı ve Fenerbahçeli sağ bek Mert Müldür listede yer almadı. Müldür, kadronun açıklanmasının ardından A Milli Takım formasıyla çekilmiş, arkası dönük siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Paylaşıma yazı eklenmedi ve kare sosyal medyada 'Gönderme mi acaba?' sorusunu getirdi.
Müldür kadro açıklanınca fotoğraf paylaştı.
Müldür'le birlikte dokuz isim daha listede yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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