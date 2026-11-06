article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım Kadrosuna Alınmayan Mert Müldür'den İmalı Paylaşım Geldi

Milli Takım Kadrosuna Alınmayan Mert Müldür'den İmalı Paylaşım Geldi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 17:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için 26 kişilik aday kadroyu açıkladı ve Fenerbahçeli sağ bek Mert Müldür listede yer almadı. Müldür, kadronun açıklanmasının ardından A Milli Takım formasıyla çekilmiş, arkası dönük siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Paylaşıma yazı eklenmedi ve kare sosyal medyada 'Gönderme mi acaba?' sorusunu getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müldür kadro açıklanınca fotoğraf paylaştı.

Müldür kadro açıklanınca fotoğraf paylaştı.

Müldür, Yalçın'ın basın toplantısında aday kadroyu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fotoğrafta A Milli Takım formasıyla arkası dönük hâlde görülen oyuncu, siyah beyaz kareye herhangi bir yazı eklemedi. Paylaşım futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve takipçiler fotoğrafın Sergen Yalçın'a yönelik bir gönderme olup olmadığını sordu.

Müldür'le birlikte dokuz isim daha listede yok.

Müldür'le birlikte dokuz isim daha listede yok.

Müldür'ün yanı sıra Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da aday kadroda yer almadı. Adil Demirbağ'ın sakatlığı sebebiyle kadroda olmaması haricinde diğer isimler teknik direktör tercihi olarak kayıtlara geçti. 

Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik çağrıldı. Yalçın basın toplantısında 'Kim hak ediyorsa burada olacak' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın