Milli Takım Kadrosuna Alınmayan Mert Müldür'den İmalı Paylaşım Geldi

Müldür'ün yanı sıra Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da aday kadroda yer almadı. Adil Demirbağ'ın sakatlığı sebebiyle kadroda olmaması haricinde diğer isimler teknik direktör tercihi olarak kayıtlara geçti.

Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik çağrıldı. Yalçın basın toplantısında 'Kim hak ediyorsa burada olacak' demişti.