Finansal Olarak Hangi Kuşağa Aitsin?

Senin finansal konularda oldukça temkinli ve kontrollü davranıyorsun. Harcamadan önce düşünmeyi, geleceği planlamayı ve elindeki kaynakları korumayı önemsiyorsun. Gereksiz risklerden hoşlanmıyor, parayı kolay kazanılan bir şey olarak görmüyorsun. Bütçe yapmak ve tasarruf etmek senin için olmazsa olmaz! Çevrendekiler bazen seni fazla tedbirli bulabilir ama ekonomik dalgalanmalar karşısında ayakta kalmayı sağlayan da tam olarak bu yaklaşım! Finansal konularda güvende hissetmek senin için her şeyden önce geliyor.