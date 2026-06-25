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Finansal Olarak Hangi Kuşağa Aitsin?

etiket Finansal Olarak Hangi Kuşağa Aitsin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 12:31
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Para harcama alışkanlıkların bambaşka bir kuşağa ait olabilir! Kimisi maaş yatar yatmaz yatırım yapar, kimisi anı yaşamayı seçer, kimisi de indirim görmeden alışverişe çıkmaz. Peki senin para yönetimi tarzın hangi nesille daha çok örtüşüyor? Gel, birlikte öğrenelim. 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Maaşın yattığında ilk yaptığın şey ne olur?

3. Alışveriş yaparken seni motive eden şey ne olur?

4. Hangi ortamda bulunmak seni daha çok mutlu eder?

5. Beklenmedik bir şekilde eline 100.000 TL geçti. Ne yaparsın?

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6. Kredi kartı ekstreni nasıl takip edersin?

7. Bir şey alacağın zaman en çok neye dikkat edersin?

8. Bir ortamda yatırım konusu açıldı, konuya dahil olur musun?

9. Tatil planı yaparken bütçeni nasıl belirlersin?

10. Para senin için ne ifade ediyor?

Biraz boomer ruhu taşıyorsun!

Senin finansal konularda oldukça temkinli ve kontrollü davranıyorsun. Harcamadan önce düşünmeyi, geleceği planlamayı ve elindeki kaynakları korumayı önemsiyorsun. Gereksiz risklerden hoşlanmıyor, parayı kolay kazanılan bir şey olarak görmüyorsun. Bütçe yapmak ve tasarruf etmek senin için olmazsa olmaz! Çevrendekiler bazen seni fazla tedbirli bulabilir ama ekonomik dalgalanmalar karşısında ayakta kalmayı sağlayan da tam olarak bu yaklaşım! Finansal konularda güvende hissetmek senin için her şeyden önce geliyor.

Y kuşağına aitsin!

Sen finansal konuda dengeli bir noktadasın. Bir yandan geleceği düşünürken bir yandan da bugünün tadını çıkarmayı ihmal etmiyorsun. Birikim yapmak gerektiğini biliyorsun ama hayatı sürekli ertelemekten de hoşlanmıyorsun. Harcamalarında genellikle mantık ön planda olsa da zaman zaman kendini şımartmaya da izin veriyorsun. Finansal kararlarında ne aşırı risk alıyor ne de tamamen kabuğuna çekiliyorsun. Kısacası sen, 'Hem anı yaşayayım hem de geleceğimi düşüneyim.' diyen kuşağa aitsin!

Z kuşağına aitsin!

Para senin için yalnızca birikmesi gereken bir şey değil, aynı zamanda deneyimlerin kapısını açan bir araç. Sen yeni şeyler denemeyi, kendine yatırım yapmayı ve hayatı kaçırmamayı önemsiyorsun. Finansal konularda geleneksel kurallara bağlı değilsin ve kendi yöntemlerini oluşturmayı seviyorsun. Bazen anı yaşamaya fazla odaklandığını söyleyebiliriz. Sen parayı yalnızca geleceği garanti altına almak için değil, bugünü daha keyifli hale getirmek için de kullanıyorsun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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