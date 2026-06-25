Finansal Olarak Hangi Kuşağa Aitsin?
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Para harcama alışkanlıkların bambaşka bir kuşağa ait olabilir! Kimisi maaş yatar yatmaz yatırım yapar, kimisi anı yaşamayı seçer, kimisi de indirim görmeden alışverişe çıkmaz. Peki senin para yönetimi tarzın hangi nesille daha çok örtüşüyor? Gel, birlikte öğrenelim. 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Maaşın yattığında ilk yaptığın şey ne olur?
3. Alışveriş yaparken seni motive eden şey ne olur?
4. Hangi ortamda bulunmak seni daha çok mutlu eder?
5. Beklenmedik bir şekilde eline 100.000 TL geçti. Ne yaparsın?
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6. Kredi kartı ekstreni nasıl takip edersin?
7. Bir şey alacağın zaman en çok neye dikkat edersin?
8. Bir ortamda yatırım konusu açıldı, konuya dahil olur musun?
9. Tatil planı yaparken bütçeni nasıl belirlersin?
10. Para senin için ne ifade ediyor?
Biraz boomer ruhu taşıyorsun!
Y kuşağına aitsin!
Z kuşağına aitsin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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