Finansal Altyapıyı Dönüştüren En Önemli 11 Fintech Girişimi

Robinhood adıyla müstesna bir oluşum zira herkesin borsa yatırımcısı olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor. Amerika merkezli uygulama, komisyonsuz hisse senedi alım satımı fikriyle yatırım dünyasını baştan aşağı salladı. Eskiden sadece bilgi, para ve zaman sahibi insanların girdiği borsa kulübünü, telefona indirilen bir uygulamayla ulaşılabilir hale getirdi. Arayüzü oldukça basit hatta biraz da oyun gibi ama etkisi yadsınamayacak kadar büyük. Hem geleneksel hisselere hem de kripto paralara yatırım yapabiliyor. Özellikle genç yatırımcılar arasında popüler hale geldi çünkü borsaya giriş ücreti gibi kavramları tarihin derinliklerine gömmeyi başardı. Tabii ki zaman zaman eleştiriler aldı, hatta GameStop kriziyle de gündemden bir süre düşmedi ama olsun. Kim ne derse desin Robinhood, finansal özgürlüğün bayrağını eline aldı ve yatırım herkesin hakkı dedi. Hakkı yenmemeli!