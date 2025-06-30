Finansal Altyapıyı Dönüştüren En Önemli 11 Fintech Girişimi
Bugün elimizi cebimize atmadan taksiye biniyorsak, kredi kartı bilgilerini ezberlemek zorunda kalmadan alışveriş yapabiliyorsak ve kripto dünyasında rahatlıkla gezebiliyorsak onların sayesinde! Arkada birileri çok sağlam çalışıyor. Haydi, finansal altyapıyı baştan yazan, ekonominin nabzını değiştiren ve yatırımcılardan şapka çıkartmalık işler çıkaran fintech girişimine birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Stripe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Revolut
3. Klarna
4. Robinhood
5. PayPal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Adyen
7. Coinbase
8. Wise
9. Nubank
10. Brex
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Square
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın