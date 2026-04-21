Finans Sektörünün Karar Alıcıları, Paribu Custody Ürün Lansmanı’nda Buluştu

Bankalardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılardan, kamu kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin ağırlandığı etkinlik, Paribu Custody Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Sağlam'ın açılış konuşmasıyla başladı. Cem Sağlam, küresel trendlerle uyumlu bir biçimde Türkiye'nin savunma, telekom, yenilenebilir enerji ve finans gibi kritik sektörlerde dijital egemenliği regülatif düzeyde teşvik ettiğini vurguladı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların bilgi sistemlerine ilişkin kriterlere de atıfta bulunan Cem Sağlam, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonun geleneksel finansta giderek yükselen bir trend olduğuna değindi. “Nisan 2026 itibarıyla tokenize gerçek dünya varlıklarının büyüklüğü 28 milyar doları aştı. 2033’e dair projeksiyonlar, 18,9 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğü öngörüyor” diyen Cem Sağlam, dijital varlık saklamanın, zincir üstü finansın temelini oluşturduğuna dikkat çekti.