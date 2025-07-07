Filtre Seçimine Göre Sosyal Medya Personanı Açıklıyoruz!

Sen sosyal medyada çok gizemlisin. Evet paylaşımlar yapıyorsun ama az ve etkili. Öyle sürekli paylaşım yapan biri değilsin. Profilinin bir tarzı var. Siyah-beyaz filtrelerle sanatını da konuşturuyorsun. Sosyal medyada kendinden çok farklı şeyler paylaşmayı seviyorsun. Seni anlatan her şeyi paylaşabiliyorsun. Bu paylaşımların bazen kafa karıştırıyor ve 'Bunu niye paylaştı acaba?' diye insanlar düşünüyor. Ama senin için sosyal medya ruh halini yansıttığın bir yer!