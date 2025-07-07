Filtre Seçimine Göre Sosyal Medya Personanı Açıklıyoruz!
Sosyal medyayı kullanmayan yok artık. Kullanırken filtreleri de eksik etmiyoruz. Herkesin kendine göre çok sevdiği bir filtresi var. Tabii bu filtreyi seçmenin de bir nedeni var. Herkesin filtre seçimine göre bir sosyal medya personası var aslında. Peki senin sosyal medya personan ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki yaşın?
3. Instagram'da hangi tarz filtreleri tercih ediyorsun?
4. Filtreleri kullanırken daha çok neye dikkat ediyorsun?
5. Nerelerin fotoğrafını çekmeyi seversin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha çok story mi post mu paylaşmayı tercih edersin?
7. Hangi tarz hesapları seviyorsun?
8. Baktığın içerikleri kaydeder misin?
9. Hangi tarz filtreler seni yansıtıyor?
10. Filtreleri daha çok kendine mi uygularsın çektiğin diğer fotoğraflara mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bir fotoğrafı paylaşmadan önce üzerinde ne kadar oynarsın?
Sen sosyal medyada estetik birisin!
Sen sosyal medyada enerjik birisin!
Sen sosyal medyada gizemli birisin!
Sen sosyal medyada cool birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın