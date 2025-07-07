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Filtre Seçimine Göre Sosyal Medya Personanı Açıklıyoruz!

etiket Filtre Seçimine Göre Sosyal Medya Personanı Açıklıyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 19:31

Sosyal medyayı kullanmayan yok artık. Kullanırken filtreleri de eksik etmiyoruz. Herkesin kendine göre çok sevdiği bir filtresi var. Tabii bu filtreyi seçmenin de bir nedeni var. Herkesin filtre seçimine göre bir sosyal medya personası var aslında. Peki senin sosyal medya personan ne?

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşın?

3. Instagram'da hangi tarz filtreleri tercih ediyorsun?

4. Filtreleri kullanırken daha çok neye dikkat ediyorsun?

5. Nerelerin fotoğrafını çekmeyi seversin?

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6. Daha çok story mi post mu paylaşmayı tercih edersin?

7. Hangi tarz hesapları seviyorsun?

8. Baktığın içerikleri kaydeder misin?

9. Hangi tarz filtreler seni yansıtıyor?

10. Filtreleri daha çok kendine mi uygularsın çektiğin diğer fotoğraflara mı?

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11. Bir fotoğrafı paylaşmadan önce üzerinde ne kadar oynarsın?

Sen sosyal medyada estetik birisin!

Senin profiline baktığımızda sanki bir derginin kapağına bakıyor gibiyiz. Paylaşımlarında renk uyumları ve filtre dengesi çok iyi. Yumuşak tonların öne çıktığı paylaşımlarını üzerinde düşünerek hazırlanıyor. Yani sosyal medyada kendini sanatsal ve zarif bir şekilde ifade ediyorsun. Paylaştığın her karede büyük bir emek var. Öyle rastgele paylaşımlar değiller yani. Bu tarzına herkes bayılıyor, senin sosyal medyan adeta bir dijital müze!

Sen sosyal medyada enerjik birisin!

Sen sosyal medyada enerji saçıyorsun. Her paylaşımın eğlence dolu. Hem story'lerin hem postlarında yüzün gülüyor ve enerji dolusun. Rengarenk kullandığın canlı filtrelerle hayatının eğlenceli yanını sosyal medyada gösteriyorsun. Pozitif ve samimi tarzına sosyal medyadaki arkadaşların da bayılıyor zaten! Senin eğlendiğini gösterdiğin paylaşımların herkese örnek oluyor. Seni görenler 'keşke benim arkadaşım olsa!' diye düşünüyor.

Sen sosyal medyada gizemli birisin!

Sen sosyal medyada çok gizemlisin. Evet paylaşımlar yapıyorsun ama az ve etkili. Öyle sürekli paylaşım yapan biri değilsin. Profilinin bir tarzı var. Siyah-beyaz filtrelerle sanatını da konuşturuyorsun. Sosyal medyada kendinden çok farklı şeyler paylaşmayı seviyorsun. Seni anlatan her şeyi paylaşabiliyorsun. Bu paylaşımların bazen kafa karıştırıyor ve 'Bunu niye paylaştı acaba?' diye insanlar düşünüyor. Ama senin için sosyal medya ruh halini yansıttığın bir yer!

Sen sosyal medyada cool birisin!

Hatta sen sosyal medya için fazla coolsun. Öyle filtre falan pek uğraştığın şeyler değil. Fotoğrafı çekiyorsun, şöyle bir bakıp hemen paylaşıyorsun. Arada kullanıyorsun tabii ama olabildiğince en doğalını. Çünkü sen hayatı doğal ve sade yaşamayı seviyorsun. Normalde nasılsan sosyal medyada da öylesin. Gittiğin yerleri, yediğin yemekleri olduğu gibi paylaşıyorsun. O yüzden seni insanlar çok özgüvenli buluyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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