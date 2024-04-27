Filtre Deneyen Gülben Ergen'den Pembe Kombinli Danla'ya 27 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Filtre Deneyen Gülben Ergen'den Pembe Kombinli Danla'ya 27 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Başak Dizer "kocam da kocam" diyerek birlikte tatile çıktığı Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı.
Danla Biliç pembelere büründü.
Uraz Kaygılaroğlu Fenerbahçe maçına gitti.
İrem Derici ayna karşısında poz kesti.
Hande Erçel doğada huzuru buldu.
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Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın saçlarını kestirdi.
Gülben Ergen filtrelerle eğlendi.
Gonca Vuslateri saatler önce kızı Asya'yı kucağına aldı.
Sıla Türkoğlu "abisini" paylaştı.
Kenan Doğulu boğaz turuna çıktı.
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Fahriye Evcen arabadan selam verdi.
Cemal Can Canseven'in bıyıkları olay oldu.
Aslı Enver takipçilerine göz kırparak selam verdi.
Müge Boz kızıyla birlikte deniz sezonunu açtı.
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