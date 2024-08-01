Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'nda Dominik'i 3-1'le Geçerek 2'de 2 Yaptı!
Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'nda Dominik'i 3-1'le Geçerek 2'de 2 Yaptı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti. Filenin Sultanları, parkeden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi!
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Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
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