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Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'nda Dominik'i 3-1'le Geçerek 2'de 2 Yaptı!

etiket Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'nda Dominik'i 3-1'le Geçerek 2'de 2 Yaptı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 11:45

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti. Filenin Sultanları, parkeden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi!

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Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Milletler Ligi'nde sakatlanan Zehra Güneş, uzun zaman sonra ilk kez bir karşılaşmada forma giydi.

Milletler Ligi'nde sakatlanan Zehra Güneş, uzun zaman sonra ilk kez bir karşılaşmada forma giydi.

Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Set skorları: 21-25, 25-18, 25-22, 25,15

Vargas, 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Vargas, 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Milliler, C Grubu'ndaki son maçını 4 Ağustos Pazar günü saat 10'da İtalya ile oynayacak.

Milliler, C Grubu'ndaki son maçını 4 Ağustos Pazar günü saat 10'da İtalya ile oynayacak.
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