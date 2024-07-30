Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Kadro Eleştirilerine Sert Çıktı!
Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Kadro Eleştirilerine Sert Çıktı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Danielle Santarelli, Olimpiyat Oyunları'nın kadrosu hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, tercihlerinden dolayı çıkan tartışmaların çok saçma olduğunu ve sosyal medyada söylenenleri dikkate almadığını belirtti.
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Paris Olimpiyat Oyunları'nı Hollanda galibiyeti ile açan Filenin Sultanları, ilk maç öncesinde takımdaki değişiklilerle gündeme gelmişti.
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Kadronun onaylanmasına saatler kala Tuğba Şenoğlu, kafileden ayrılmış yerine İlkin Aydın dahil edilmişti.
Santarelli'nin tercihi, birçok voleybolseverin tepkisine neden olmuştu.
İtalyan koç, konu hakkında şunları söyledi. 👇
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