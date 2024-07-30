Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Kadro Eleştirilerine Sert Çıktı!

'Bence bu tartışmalar çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa, doğru şey bu şekilde saldırmak değil. Benim düşündüğüm bu. Açıkçası herkes istediğini söyleyebilir ama şanslıyım çünkü sosyal medyada yazılanları okumuyorum.'