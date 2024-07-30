Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Kadro Eleştirilerine Sert Çıktı!

Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli Kadro Eleştirilerine Sert Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 17:27

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Danielle Santarelli, Olimpiyat Oyunları'nın kadrosu hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, tercihlerinden dolayı çıkan tartışmaların çok saçma olduğunu ve sosyal medyada söylenenleri dikkate almadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris Olimpiyat Oyunları'nı Hollanda galibiyeti ile açan Filenin Sultanları, ilk maç öncesinde takımdaki değişiklilerle gündeme gelmişti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nı Hollanda galibiyeti ile açan Filenin Sultanları, ilk maç öncesinde takımdaki değişiklilerle gündeme gelmişti.

Kadronun onaylanmasına saatler kala Tuğba Şenoğlu, kafileden ayrılmış yerine İlkin Aydın dahil edilmişti.

Kadronun onaylanmasına saatler kala Tuğba Şenoğlu, kafileden ayrılmış yerine İlkin Aydın dahil edilmişti.

Santarelli'nin tercihi, birçok voleybolseverin tepkisine neden olmuştu.

Santarelli'nin tercihi, birçok voleybolseverin tepkisine neden olmuştu.

İtalyan koç, konu hakkında şunları söyledi. 👇

İtalyan koç, konu hakkında şunları söyledi. 👇

'Bence bu tartışmalar çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa, doğru şey bu şekilde saldırmak değil. Benim düşündüğüm bu. Açıkçası herkes istediğini söyleyebilir ama şanslıyım çünkü sosyal medyada yazılanları okumuyorum.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın