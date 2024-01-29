Fikir Nasıl Çıkar Diye Merak Edenler İçin Beyin Fırtınası Teknikleri

Fikirlerin doğuşu, genellikle karşılaşılan bir problemin derinlemesine anlaşılmasıyla başlar. Problemi net bir şekilde tanımlamak ve üzerinde derinlemesine düşünmek, çözüm arayışında yaratıcı bir yaklaşımın temelidir. Problemin kökenini ve etkilerini anlamak, çeşitli çözüm yollarını keşfetmek için kritik bir adımdır.