Fikir Nasıl Çıkar Diye Merak Edenler İçin Beyin Fırtınası Teknikleri
Fikir Nasıl Çıkar Diye Merak Edenler İçin Beyin Fırtınası Teknikleri
Beyin fırtınası, yaratıcılığı tetikleyen bir süreçtir. Fikirlerin nasıl ortaya çıktığını anlamak, düşünce gücünü keşfetmek isteyenler için bu teknikler, zihinsel potansiyelinizi açığa çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
Peki bu taktikler neler? Gelin birlikte inceleyelim! 👇
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Problem tanımlama ve analiz becerisi.
Çeşitli perspektiflerden bakma.
Bağlantılar kurma.
Düzenli beyin fırtınası oturumları yapma.
Rastgele uyarıcılar kullanma.
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Negatif düşünceyi pozitife çevirme.
Dışarıdan geri bildirim alma.
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